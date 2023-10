Você visitou a pessoa que você ama?

Greicy Weschenfelder

Escutei de uma pessoa há poucos dias: Nossa vida é muito corrida; da casa para o trabalho e vice-versa. E é a mais pura verdade. Chega o fim de semana e ficamos no ócio criativo, o que, às vezes é bom e eu já escrevi e defendo essa ideia. Porém, não todo o tempo. E, se você parar para pensar, inclusive durante a semana, temos um e outro tempinho.

A questão central desse texto de hoje é o gerenciamento do tempo e a qualidade que dedicamos dele aos nossos queridos e, especialmente a família.

Pensamos muito no núcleo menor da família: companheiro(a) e filhos ou mesmo viajar e viajar; esquecemo-nos dos demais membros da mesma. Visitaste quando teu pai pela última vez? Sabe, aquela pessoa doente que há tempos pensaste em visitar? Pois é, adianta depois se o pior acontecer?! Podes ter certeza, que as pessoas que não estão bem, ficam muito gratos pelo apoio, pelo abraço amigo, por lembrarem delas. E aquele chimarrão para rir um pouco com os amigos, trocar ideias e divertir-se; já “rolou”?

Você vocifera falando em família, mas delega tarefa de seus pais ou de seus parentes um pouco mais distantes para outros e os visita lá de vez em quando. Fala que ama sua família, só que considera somente os filhos; quando na verdade família é muito mais amplo, inclusive podem ser amigos, vizinhos.

Acho engraçado que distribuir afeto aos tios, sobrinhos, pais é mandar mensagens por wattsapp. Dá para pensar que muitas dessas pessoas nem redes sociais e mídias têm. A presença é o olhar no olho, o toque físico, o carinho, enfim, o estar junto.

Dias desses me chamou atenção uma frase que vem de um filósofo dita há séculos que se conhece os familiares quando se reparte a herança. Será que família é isso? Não posso acreditar nisso. Os pais vão, mas deve permanecer o núcleo familiar pois isso é algo grandioso: o que deve unir é o amor.

Tempo para visitar todo mundo? Há sim, é só gerenciar bem esses poderosos minutos que são bençãos de Deus. Casa cheia é casa cheia de energia. Abra as portas para a entrada de gente. Pois não fomos feitos para sermos ilhas, sozinhos. É bom gostarmos da nossa companhia, agora, alguns instantes só, de resto ensine, dialogue, agregue, sorria, chore e esteja com gente como a gente.

Interessante os grupos de pessoas que se juntam para jogar carta uma vez por semana, jantam juntos nas quintas-feiras, tomam chimarrão no domingo, à tarde. Tão bonito ir visitar teus pais aos domingos e não deixe de fazê-lo depois que um dia um deles se vai.

A vida é curta então, até para a saúde mental, saia, veja povo, seja povo, vá até o povo!

Por daiane