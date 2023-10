Serviços de máquina devem ser solicitados na secretaria

Agricultura

Agricultores de Arroio do Meio que foram afetados pela enchente do início de setembro e precisam de serviços de máquinas e caminhões para a limpeza de suas áreas, ou ainda para o reparo dos acessos, devem fazer o pedido diretamente na secretaria de Agricultura. Os trabalhos serão intensificados assim que as condições climáticas permitirem.

Uma das preocupações da secretaria de Agricultura e dos agricultores é com relação à alimentação dos animais, em especial o rebanho leiteiro. Um levantamento feito junto aos produtores aponta que a água levou 700 toneladas de silagem. O dado foi apresentado em reunião da Comissão Mista da Agricultura realizada na noite de segunda-feira, na Câmara de Vereadores. Na oportunidade o secretário Élcio Roni Lutz afirmou que estavam avançadas as tratativas para conseguir repor as sementes de milho aos agricultores afetados pela inundação.

Os dados apurados pela Comissão Mista da Agricultura serão encaminhados para os órgãos competentes e nortearão a busca por recursos e medidas de apoio aos mais de 100 agricultores que tiveram perdas nas propriedades e produção.

