Saber ouvir e acolher: um trabalho psicológico que ajuda vítimas da enchente

O Alto Taquari

A Univates realiza um trabalho de auxílio para as vítimas da enchente no Vale do Taquari na área da saúde mental. A iniciativa ocorre em parceria com o La Salle, Rede de Atenção Psicossocial (RAP) e 16° Coordenadoria Regional de Saúde que articula o serviço com os municípios de acordo com a demanda. Segundo a psicóloga e professora da Univates, Gisele Dhein, o atendimento é com equipe de voluntários em Arroio do Meio, Encantado, Roca Sales, Muçum, Estrela, Cruzeiro do Sul e Colinas, que foram os municípios mais atingidos com a tragédia.

O grupo inicia estratégias em cada local com psicólogos e assistentes socias para acolher e verificar as condições dos atingidos nas casas e nos abrigos. As redes de conversa e escuta fazem parte da atividade. Se um paciente foi atendido por determinado profissional, será sempre ele que vai acompanhá-lo até o encerramento do atendimento.

Gisele explica que esses momentos iniciais de conversa já trazem uma noção do que os pacientes necessitam. “Vamos monitorando cada um e avaliamos se há necessidade de intervenção de psiquiatra ou outros profissionais da saúde. Sabemos que depois de tudo que aconteceu, há determinados comportamentos e sintomas que são esperados nas pessoas. Já vimos em alguns municípios pessoas que conseguiram superar por meio da rede de apoio.”

CADA UM TEM SEU TEMPO

Em um momento de dor, em que muitos perderam casas, bens materiais e pessoas na enchente, Gisele observa que cada paciente tem o seu tempo para processar as informações e sentimentos. “É preciso sempre respeitar esse momento. Cada ser humano é diferente na forma de entender e de lidar com tudo isso. Cada um tem estratégias de elaborar isso para passar pela dor e sente de uma forma.”

Gisele lembra que ouvir sem julgamentos é fundamental, porque há a fase do luto, do choro, e também da raiva, que precisam ser vividas e ressignificadas pelas vítimas. “Precisamos sempre ter o cuidado do que não dizer nesse momento. É necessário não julgar atitudes e ouvir mais. Não dizer frases como ‘vai ficar tudo bem’. Mais do que nunca, o ideal é se aproximar do paciente com o objetivo do acolhimento.”

A psicóloga ainda reforça que todas as pessoas foram afetadas pela tragédia de alguma forma, seja direta ou indiretamente. “Não sentir nada também é preocupante. Dentro de tudo que se viveu é esperada uma reação.” Por isso, ela indica que aqueles que tiverem sintomas de depressão ou crises de ansiedade busquem a unidade de saúde próxima em que já foram atendidos em outros momentos ou o hospital. “É importante que a pessoa vá até a sua unidade básica de saúde de referência quando necessário, mesmo com o nosso acompanhamento. Peço também para que as pessoas fiquem atentas em familiares e amigos atingidos e para que entendam os sintomas. Encaminhe se necessário para a rede do seu município.”

Depois do momento de perdas que o Vale viveu, o próximo passo é apoiar as comunidades para a reconstrução e o recomeço. “Tem muitos que terão que começar do zero. Apoiar e ajudar essas pessoas a pensarem em um novo projeto de vida é essencial. Fortalecer os laços é muito necessário.”

MUDANÇA CULTURAL

Gisele acredita que a tragédia que assolou o Vale do Taquari vai trazer uma mudança cultural quando o assunto são as emoções. “Viemos da etnia alemã e italiana onde os sentimentos não são costumam ser expressados. No entanto, o que aconteceu não é normal e percebemos que devemos e podemos sentir sim por tudo isso. Não tem nada de errado demostrar que não se está bem e que precisa de ajuda. Contamos com uma rede de apoio para ajudar as pessoas.”

Por daiane