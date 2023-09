Regional da Aslivata retorna dia 24

O Alto Taquari

Depois de ficar dois domingos sem futebol por causa da chuva e por causa da enchente do rio Taquari, a direção da Aslivata anunciou que o Campeonato Regional de Futebol da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, vai fi car mais um domingo sem futebol. Os jogos serão reiniciados no domingo, dia 24 de setembro. Três rodadas restam para encerrar a fase de classificação, onde três equipes de cada uma das quatro chaves seguem para a etapa do mata-mata, tanto nos Titulares quanto nos Aspirantes.

A retomada dos jogos inicia pela rodada cancelada no dia 3 de setembro, quando deveriam ter jogado em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Serrano; em Guaporé, Juventude x Sete de São Caetano; em Marques de Souza, Brasil x Estudiantes; em Daltro Filho, Riograndense x Taquariense; em Mato Leitão, Fluminense x Nova Berlim; em Canudos do Vale, Minuano x Tiradentes; em Taquari, Juventude x Ecas e em Berlin/Westfália, Juventude x Canabarrense. Após estes jogos será realizada rodada de quatro partidas valendo como complemento da 3ª rodada do primeiro turno. Nesta rodada teremos em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Juventude de Guaporé; em Canabarro, Canabarrense x Ecas; em Taquari, Taquariense x Riograndense e em Berlim/Westfália, Juventude x Juventude de Taquari.

Na última rodada desta fase teremos em São Caetano, Sete x Serrano, em Guaporé, Juventude x Rui Barbosa; em Marques de Souza, Brasil x Taquariense; em Lajeado, Estudiantes x Riograndense; em Mato Leitão, Fluminense x Minuano; em Canudos do Vale, Nova Berlin x Tiradentes; em Imigrante, Ecas x Juventude de Westfália e em Taquari, Juventude x Canabarrense. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 14h e dos Titulares às 16h. Pela categoria de Titulares, os dois representantes de Arroio do Meio encontram-se numa situação delicada. Integrantes da chave D, Sete e Rui Barbosa estão cada um com dois pontos ganhos. O Serrano é líder com 12 pontos ganhos. Adversário das equipes de Arroio do Meio, o Juventude de Guaporé soma três pontos. O Rui Barbosa tem a seu favor a disputa de uma partida a menos que o Sete. Pelos Aspirantes, Serrano e Sete tem oito pontos ganhos e o Rui Barbosa e o Juventude tem um ponto.

Por daiane