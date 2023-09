Problemas de comunicação dificultaram o trabalho da Defesa Civil

O Alto Taquari

Entre os questionamentos feitos pela imprensa às autoridades federais e estaduais no domingo, estiveram os supostos problemas no sistema de informações da Defesa Civil, que teve pontos de medição com defeitos ao longo da enchente.

Em Arroio do Meio, uma das metas do atual governo municipal desde 2021, foi atualização o plano de contingência da Defesa Civil local, por meio de um redirecionamento microrregional, aquisição de um barco e cadastro de embarcações.

O coordenador Valdecir Crecencio reconhece problemas de comunicação, especialmente nos repasses da medição das réguas de Santa Tereza e Muçum, por vota das 22h de segunda-feira, dia 4 e na madrugada no dia 5. Apesar da falta de informações precisas, a Defesa Civil fez avisos a partir das 16h de segunda-feira, com reforço às 22h, quando às réguas do balneário ficaram inacessíveis, aos 32m. “Tínhamos informações de mais 290mm de precipitações em Passo Fundo e 210mm Caxias do Sul”, revela.

O coordenador Cristian Perin pontua que a partir deste horário começaram a ser feitos resgates com o barco dos municípios, que ganharam reforços às 5h de terça-feira, com embarcações de voluntários e bombeiros. Mais de 150 pessoas foram salvas. A prioridade foi para ocorrências envolvendo crianças, idosos e mulheres.

Entre às 6h de terça-feira e às 17h50min de quarta-feira, dia 06, devido à falta de energia elétrica, causado por alagamentos e quedas de rede de alta tensão, as telecomunicações ficaram inoperantes na área central, com exceção do Hospital São José.

Uma das necessidades é o aprimoramento de um sistema de radiocomunicação, para questões regionais e locais.

DESBARRANCAMENTOS – O muro de gabiões, que foi entregue à comunidade em 12 de maio, foi uma das poucas estruturas que resistiu a enchente que atingiu 35,67m, na rua Campos Sales, em Arroio do Meio. Todo talude na sequência de 150 metros em direção à estação adutora da Corsan, desbarrancou. Situação semelhante ocorreu na estação de tratamento da Fábrica de Embutidos da Minuano. A Defesa Civil local pretende fazer um levantamento e estudo detalhado de dentro do rio dos principais pontos atingidos ao longo da margem.

