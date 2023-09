O Alto Taquari

Postos de Saúde Arroio do Meio e Travesseiro recebem Selo Prata Amiga do Idoso

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Aimoré de Arroio do Meio e a Unidade Básica de Saúde Dr Menandro da Sede de Travesseiro, receberam na última semana, o Selo Prata Amiga do Idoso do Governo do Estado. O ato foi realizado em Colinas, contou com a presença da Secretária Estadual de Saúde, Arita Bergmann. O selo foi entregue às unidades de saúde dos municípios da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde que fazem parte da Rede Bem Cuidar.

O secretário de Saúde de Arroio do Meio destacou que este reconhecimento é uma forma de valorizar o empenho e dedicação de toda a equipe. “Nosso ESF fez um trabalho de qualidade reconhecido, sobretudo junto aos nossos idosos. Agora, aguardamos a entrega do Selo Ouro, que deve acontecer no decorrer das próximas semanas.

O município de Travesseiro esteve representado pelo prefeito de Travesseiro Gilmar Southier, o vice-prefeito, Tiago Weizenmann e o secretário da Saúde, Junior Weizenmann que destacaram as ações voltadas para a promoção do envelhecimento saudável e redes de proteção às pessoas idosas. No próximo dia 25 de setembro, o município será agraciado com o Selo Ouro, em cerimônia que ocorrerá na capital Gaúcha. “Isso é resultado de um trabalho sério que vem sendo realizado junto aos idosos de nosso município”, destaca o secretário Júnior Weizenmann.

