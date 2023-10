Necessidade de auxiliar os muitos atingidos e encaminhamentos pós-enchente pautam sessão do Legislativo

Política

Foi realizada na quarta, 27, a sessão ordinária do Poder Legislativo de Arroio do Meio, sob a presidência de Paulo Heck (MDB). Na ocasião, assumiu uma cadeira a vereadora suplente Ângela Bruxel (MDB) na vaga de Marcelo Schneider, do mesmo partido, de licença pelo período de 60 dias.

Três projetos de Lei de autoria do Poder Executivo e um do Legislativo estiveram na ordem do dia e foram aprovados por unanimidade. O projeto 081/2023 abre exceção a artigo da Lei Municipal número 2.491, de 28 de dezembro de 2006, do Parcelamento do Solo Urbano e, conforme a mensagem justificativa, tem o intuito de regularizar prédios existentes na rua Visconde do Rio Branco, no Centro de Arroio do Meio. O 082/2023 autoriza o Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto, mediante Contribuição de Melhoria, na Rua Afonso Schneider, do Loteamento Cidade Nova III, no Bairro Medianeira. E o 085/2023 que autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais no montante de R$ 1.064.235,24 para pavimentação de ruas e ajustes da classificação correta referente às despesas com a institucionalização de idosos em LPI (Lar de Longa Permanência).

E o projeto de autoria dos vereadores Paulo Heck e Rodrigo Kreutz, ambos do MDB, que visa a denominação de cinco vias municipais, em Arroio Grande (veja na página 10). Rodrigo e Paulo destacaram que foi feito um levantamento histórico de pessoas que ajudaram no início da comunidade, para se chegar aos nomes sugeridos às vias.

Também foi solicitada a retirada, por parte do Poder Executivo, de dois projetos que previam auxílio financeiro para realização de eventos do Grupo de Danças Helmuth Kuhn e da Festa da Criança The Horse.

Grande expediente

No pronunciamento dos vereadores, a preocupação com a situação dos afetados pela enchente do início do mês, que provocou estragos consideráveis na área rural e urbana, dominou a pauta. Os parlamentares também agradeceram a todos que ajudaram no resgate de pessoas durante a enchente e a todos que fizeram e continuam fazendo doações para os atingidos.

Preocupação na agricultura

Rodrigo Kreutz (MDB) – Falou sobre os agricultores que foram severamente atingidos pela cheia do rio Taquari, pois já vinham sofrendo com a seca e com o baixo preço de sua produção. Agora, além das terras cultivadas, houve perda de casas, galpões e animais. Frisou que muitos têm praticamente tudo financiado e disser ser preciso agilizar para encontrar uma solução para os agricultores. Disse que assim que o tempo melhorar também será feito um mutirão para limpeza de lavouras e acessos, utilizando as cerca de três mil horas-máquina do governo e orientou para que os produtores façam o pedido do serviço junto à Secretaria (veja na página 6). Rodrigo afirmou que há doação de sementes, o que também vai auxiliar e lembrou que a silagem no mercado está escassa. Destacou que foi realizado um levantamento dos prejuízos na agricultura para o encaminhamento ao governo e que os setores de indústria e comércio também precisam de aporte para fazer a roda voltar a girar. Agradeceu a todos que estão ajudando em termos de doações. Assim como, ao trabalho feito pelos meios de comunicação.

Capital nacional do velocross

Fernando Petry (Progressistas) – Pronunciou-se sobre o evento realizado nos dias 17 e 18 de junho, no Parque de Eventos de Arroio do Meio, que sediou o Campeonato Brasileiro de Velocross e uma etapa gaúcha que reuniu pilotos de diversos estados brasileiros, bem como competidores do Uruguai. A grandiosidade da ocasião ficou evidente com a participação de cerca de 320 pilotos e a visita de aproximadamente sete mil pessoas, tornando este evento o maior da modalidade em todo o país. Segundo o vereador, a pista de Velocross de Arroio do Meio, reconhecida como uma das melhores do Brasil, solidificou a cidade como a capital nacional do esporte. Fernando agradeceu pelo financiamento do evento pelo Estado e a presença do secretário de Esportes, Danrlei de Deus, bem como a todos os envolvidos que trabalharam para garantir o sucesso da programação, realizada pelo Mocam e Federação Gaúcha de Motociclismo. Ele também solicitou a colocação de uma pracinha no Bairro Dom Pedro II, visando o bem-estar das crianças e dos moradores. Além disso, destacou a iniciativa do Grupo de Danças Helmuth Khun, reconhecendo seu importante trabalho cultural e social em benefício da comunidade.

Atenção para possível adoecimento

Ângela Bruxel (MDB) – Recordou a recente tragédia climática que causou muito medo, tristeza e perdas em todos os setores e famílias, ressaltando que esse foi um momento jamais vivenciado por muitas pessoas. Ela expressou empatia pelas perdas de bens materiais que foram conquistados com anos de trabalho, enfatizando que a comunidade está vivendo um período de união e resiliência diante dos desafios. A parlamentar demonstrou preocupação com a possibilidade do surgimento de doenças pós-inundação, como a leptospirose. Ela enfatizou a importância de buscar orientação médica ao apresentar sintomas relacionados a essas enfermidades, garantindo que o cuidado com a saúde seja uma prioridade. Ângela também falou sobre as carteiras de vacinação que foram perdidas durante o desastre e assegurou que o município fornecerá novas, com os dados registrados no sistema informatizado, para garantir a continuidade da vacinação e o acompanhamento adequado.

Muito a agradecer

Maria Helena Matte (MDB) – Retomou a discussão sobre a recente enchente que assolou a região e compartilhou que ainda está em processo de recuperação de sua própria residência, que foi afetada. Sua preocupação é com as pessoas que perderam tudo e enfrentam o desafio de reconstruir suas vidas do zero. Expressou sua gratidão a todos os indivíduos e instituições que se mobilizaram para oferecer doações e assistência à comunidade e agradeceu aos colegas que se dedicaram para ajudar nos momentos difíceis. Maria Helena enfatizou que, diante da magnitude da situação, qualquer forma de agradecimento parece insuficiente. Elogiou o Rotary por ter arrecadado um valor considerável, que chegou diretamente às pessoas que mais necessitavam e destacou a importância dos materiais e recursos que foram doados por diversos meios. A parlamentar ainda sugeriu que o município auxilie para a substituição dos postes de entrada de energia dos imóveis, que custam cerca de R$ 2 mil cada. Ela também fez um apelo à prefeitura, solicitando auxílio financeiro às famílias que sofreram perdas significativas durante a enchente.

Impossível reparar todas as perdas

José Elton Lorscheiter, o Pantera (Progressistas) – Também abordou a tragédia que afetou Arroio do Meio e o Vale do Taquari, destacando a solidariedade demonstrada pela comunidade. Quanto às doações recebidas, enfatizou o esforço dos envolvidos em garantir sua justa distribuição, seguindo critérios estabelecidos para cada tipo de ajuda. Reconheceu que, embora todos os esforços estejam sendo feitos, é impossível reparar completamente todas as perdas enfrentadas pelas vítimas da enchente. Informou que a partir de sexta-feira será fornecido auxílio aos agricultores afetados, incluindo suprimentos alimentares e kits de limpeza, bem como ferramentas para a reconstrução. Lorscheiter expressou sua gratidão aos governos estadual e federal, que se engajaram na prestação de assistência às áreas afetadas. Ele anunciou que recursos foram alocados para a reconstrução das Escolas Atalaia e Construindo o Saber, bem como para o posto de saúde. Além disso, o município será beneficiado com 40 casas provisórias, que serão instaladas em uma área do bairro Novo Horizonte. Atualmente, 34 famílias estão abrigadas e não há mais casas disponíveis para aluguel. Informou que o governo federal também solicitou uma área para a construção de novas casas, e o município está em negociações para adquiri-la. Por fim, Pantera agradeceu a todos que contribuíram com doações e reconheceu aqueles que arriscaram suas próprias vidas para salvar pessoas durante a tragédia.

Agricultura precisa de muita ajuda

Roque Haas (Progressistas) – Abordou a situação crítica enfrentada pelos agricultores devido às perdas causadas pela enchente, agravadas por três anos consecutivos de estiagem. Destacou a difícil realidade que os produtores enfrentam e expressou sua preocupação com o descaso do país em relação à agricultura, especialmente no que diz respeito à importação de leite. Informou que os agricultores receberão uma cesta básica como forma de auxílio e ressaltou que os financiamentos necessários para retomar a atividade agrícola exigem recursos substanciais, e a liberação provavelmente levará algum tempo. Expressou sua frustração diante da demora em agir e facilitar o acesso dos produtores ao crédito necessário. Enfatizou que muitos agricultores perderam economias de toda uma vida em questão de minutos, e elogiou a Administração por estar em busca de alternativas para apoiar a comunidade rural. Haas mencionou o programa de aluguel social, que já beneficia 110 pessoas, e ressaltou o esforço contínuo para encontrar terrenos onde os moradores possam reconstruir suas vidas e sonhar com a casa própria. O parlamentar lamentou o aumento nos valores, observando que terrenos que antes eram oferecidos por R$ 55 mil agora têm preços de R$ 62 mil. Ele incentivou os produtores rurais a entrarem em contato com a Secretaria para comunicar suas necessidades e desafios, a fim de que sejam encontradas soluções eficazes para a reconstrução da agricultura local.

Brigada Militar e Polícia Civil no Centro

Adiles Meyer (MDB) – Fez observações sobre o cenário catastrófico que se desenrolou há três semanas, ressaltando que, como um todo, já é possível observar uma significativa melhora. No entanto, ela enfatizou que a situação ainda está longe de se resolver completamente, devido à complexidade das questões burocráticas envolvidas. A parlamentar destacou o impacto severo sofrido pela agricultura local e ressaltou que essas perdas terão consequências significativas em toda a economia da região. Adiles expressou solidariedade à segurança pública, reconhecendo as perdas enfrentadas pela Polícia Civil e pela Brigada Militar e informou que ambas as instituições agora estão instaladas na área central da cidade, o que tem sido bem recebido pela comunidade. A mudança para a área central proporcionou mais facilidade de acesso e comunicação, transmitindo uma sensação de segurança mais ampla. A parlamentar observou que a ronda policial está sendo realizada em todo o município e sugeriu que a permanência dessas instituições no Centro poderia manter esses resultados positivos em andamento.

Ajuda a todas as famílias atingidas

Nelson Paulo Backes (PDT) – Também falou sobre a enchente de 5 de setembro, que é a maior já registrada no Vale. Disse que após 20 dias, persistem muitas situações e desafios. Destacou que, normalmente, os governos baseiam seus registros de ajuda nos programas de assistência social, como o Bolsa Família e o Cadastro Único. No entanto, nesta ocasião, a inundação afetou um terceiro grupo de pessoas que não se encaixa nos critérios desses programas, gerando preocupação em como auxiliar essas famílias que igualmente perderam tudo. O parlamentar expressou sua inquietação sobre como demonstrar a essas famílias a importância que têm e como proporcionar-lhes assistência adequada. Ele ressaltou que não são poucas as famílias afetadas por essa situação devastadora. Backes enfatizou a urgência de ações, especialmente na agricultura, que já estava em uma situação delicada antes da enchente. Destacou a necessidade de apoio para que as pessoas afetadas pela calamidade possam reconstruir suas vidas. O parlamentar reconheceu os desafios enfrentados pela Administração local, mas elogiou os esforços empenhados na elaboração de projetos de recuperação. Ele também elogiou a atuação da Defesa Civil e dos voluntários e destacou que Arroio do Meio teve a felicidade de não registrar nenhum óbito decorrente da enchente. O vereador mencionou o apoio financeiro de empresas, citando a Girando Sol como um exemplo, e elogiou a forma como a distribuição de alimentos tem sido realizada. O parlamentar expressou preocupação com os jovens que estão pedindo dispensa do serviço militar para ajudar suas famílias neste momento difícil. Ele fez um apelo ao prefeito para que intervenha junto aos órgãos responsáveis em nome daqueles que estão contribuindo para o bem-estar de suas famílias em um momento tão desafiador.

Criação de um fundo de reserva

Vanderlei Majolo (Progressistas) – Abordou a recente enchente e destacou a importância contínua de unir esforços para garantir que tudo ocorra da melhor maneira possível. Ele enfatizou a ideia de que a sociedade está unida nesse momento desafiador e que várias entidades de classe estão desempenhando um papel fundamental no enfrentamento da situação. O parlamentar reconheceu que, embora haja iniciativas voltadas para a agricultura, é importante ter em mente que nem todas as expectativas poderão ser atendidas. No entanto, ele assegurou que os setores envolvidos estão empenhados em disponibilizar todos os recursos necessários para ajudar as pessoas que perderam seus bens materiais e sentimentais. Vanderlei expressou a complexidade que o município enfrenta ao tentar abranger todas as pessoas afetadas por desastres como enchentes. Com base na observação dos eventos climáticos dos últimos anos, ele ressaltou a vulnerabilidade de Arroio do Meio a enchentes e secas severas. Nesse sentido, ele sugeriu a criação de um fundo que utilizaria parte das sobras de arrecadação anual do município, destinado a ser utilizado em momentos de desastres ambientais. Essa medida visaria a preparação e resposta mais eficaz a futuras crises provocadas por fatores climáticos.

Mais transparência e informações

Cesar Kortz (MDB) – Agradeceu aos voluntários que prestaram assistência durante a enchente e abordou as preocupações levantadas por algumas pessoas em relação à transparência na distribuição de donativos. O parlamentar observou a importância de manter a calma e destacou a necessidade de maior transparência nos registros e na divulgação dos locais de distribuição de cada item de ajuda. Kortz reconheceu que, gradualmente, todas as comunidades afetadas estão recebendo assistência e mencionou o estado precário das estradas após a chuva, destacando a formação de muitos buracos, inclusive, no asfalto.

O vereador manifestou preocupação com o setor agrícola, que foi profundamente afetado pela enchente. Ele fez um apelo aos produtores para que se dirijam à secretaria e informem suas necessidades, visando à recuperação desse setor vital. Também observou que várias empresas estão enfrentando problemas de acesso devido às condições das estradas e encorajou os proprietários destas a fazerem o pedido de ajuda nas secretarias. Por fim, o parlamentar elogiou a recente aprovação do projeto de aluguel social na última sessão, mas expressou a esperança de que nas próximas sessões legislativas surjam mais projetos de incentivo destinados a todos os setores que foram afetados pela enchente.

Agilidade e auxílio a todas as famílias afetadas

Paulo Heck (MDB) – Abordou os consideráveis prejuízos enfrentados pela agricultura e mencionou o trabalho da Comissão Mista da Agricultura que apura e avalia essas perdas. Manifestou preocupação com os números alarmantes de prejuízos, que alcançam cifras milionárias, e destacou a escassez de alimentação para os animais. O vereador ressaltou a importância da busca por recursos para possibilitar a retomada das atividades agrícolas, observando que, sem essa assistência muitos agricultores correm o risco de encerrar suas atividades. Solicitou que os levantamentos sejam prontamente encaminhados, a fim de que os recursos sejam obtidos o mais rápido possível e que os deputados sejam acionados para ajudar. Heck também expressou sua preocupação com as famílias que nunca haviam sido afetadas pela cheia e, embora tenham retomado suas atividades, enfrentam a difícil situação de terem perdido muitos bens. Observou que a maioria dessas famílias ainda não recebeu assistência. Ele agradeceu aos meios de comunicação que destacaram a calamidade e encorajou os agricultores a fazerem seus pedidos junto à secretaria da Agricultura ou às subprefeituras para que seja montado o cronograma de serviços. Paulo também parabenizou o Grupo de Danças Helmuth Kuhn pela iniciativa de destinar o lucro de sua festa para ajudar as vítimas da enchente, bem como pelo valioso trabalho social que realiza.

Outubro – A próxima sessão ordinária do Poder Legislativo de Arroio do Meio está agendada para às 18h30min da próxima quarta-feira, 4 de outubro.

Fotos: Marcio Steiner

Vereadores agradeceram aos muitos voluntários que auxiliaram e continuam auxiliando a população de Arroio do Meio, tanto durante a enchente, com inúmeros resgates heróicos, como no período posterior com donativos e envolvimento nas necessidades das famílias

Por daiane