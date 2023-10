Michel Yepéz é campeão por equipes e vice-campeão individual do Campeonato Brasileiro Master de Caratê

O Alto Taquari

Michel Kerbes Yépez, 49, de Arroio do Meio, sagrou-se campeão por equipes e vice-campeão individual do Campeonato Brasileiro de Caratê pela categoria Master. A competição ocorreu no último fim de semana, dias 23 e 24, no município de Três Coroas.

No individual, Michel venceu três lutas e na final foi batido pelo placar mínimo de 1×0 e ficou com a medalha de prata. Por equipes, o time gaúcho, com dois atletas da Associação de Karate do Vale do Taquari (Askat), incluindo Michel, venceu mais lutas e ficou com o lugar mais alto do pódio.

O arroio-meense já foi 13 vezes campeão gaúcho. Essa foi a primeira vez que o carateca conquistou uma medalha de ouro no Campeonato Brasileiro. “Muito orgulho em representar nosso Estado. Estava perseguindo essa medalha de ouro há tempo.” Michel pratica o caratê desde os 12 anos de idade.

A próxima competição que o arroio-meense irá disputar será o Campeonato Gaúcho 2023 no dia 28 de outubro, em Porto Alegre. Michel também tem o objetivo de disputar o Aberto de Caratê dos Estados Unidos, em Las Vegas, em 2024.

Por daiane