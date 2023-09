Menina de Nova Bréscia participará do Mini Miss Brasil Universe

O Alto Taquari

A menina Maria Luísa Dalpian Villa, 8 anos, natural de Nova Bréscia, vai participar do concurso Mini Miss Brasil Universe. O evento será entre os dias 16 e 19 de novembro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É considerado como o maior e mais premiado para crianças e adolescentes do país. Nara Thier é coordenadora do concurso na Região dos Vales, empresária e atua no setor de marketing digital com criação de conteúdo. Maria Luísa venceu a etapa estadual e também, neste ano, foi eleita Mini Miss Verão Nova Bréscia 2023. A preparação é orientada pela direção estadual de Thales Moura e Giovana Fregapani que já trabalham com concursos há mais de 34 anos.

“É um grande concurso, pois é uma franquia internacional da Disney de Paris. As meninas, hoje em dia, são muito bem preparadas onde é avaliada a espontaneidade, a passarela, a beleza e a graça. Elas aprendem muito e têm um grande conhecimento cultural, porque têm contato com pessoas de outros estados. Fazem muitas amizades”, destaca Nara que também é mãe de miss e começou no ramo em função das vitórias da filha.

Para ela, a participação das jovens nos concursos é importante para levar o nome do município nas mais diferentes etapas e também para o Turismo local. “Tem muitas prefeituras que auxiliam as meninas, porque entendem a necessidade da divulgação da cidade. Isso demonstra que elas podem fazer muito pelo local onde vivem. Por isso, quando a candidata vence, é interessante que ela faça algo pelo município como campanhas publicitárias e a Maria Luísa é muito engajada nisso, porque sempre está presente em evento. É uma menina iluminada e se destaca por onde passa.” Além disso, empresas que apoiam e abraçam a causa também se tornam conhecidas por onde passam. “À medida que a menina vai vencendo as etapas, ela vai divulgando os estabelecimentos e isso vai chamando atenção e crescendo cada vez mais”, cita Nara.

PREPARO CONSTANTE

A mãe de Maria Luísa, Claudia Villa, diz que a preparação exige dedicação para o ensaio da passarela e suas diferentes formas. “Cada roupa é um estilo, são vários trajes e momentos. Tem momento mais fashion e outro mais descontraído. Há também a entrevista, mas tudo é muito natural. Já estamos com tudo encaminhado e agora é só esperar a data.”

Claudia diz que o momento é de aprendizado para a família, pois há três meses já são cumpridas tarefas do concurso. Inclusive sobre vídeos para ajudar a comunidade atingida com a enchente. “Sabemos que esse mundo de miss é bem difícil, ainda mais para nós que estamos no interior. Pensamos em representar bem a nossa cidade, a região e o estado, principalmente, em divulgar nosso turismo. Lá estarão pessoas de nosso Brasil inteiro. Queremos fazer bonito e deixar boa impressão. Se vier alguma faixa, vai ser ótimo. A Maria se empenha, ensaia e se dedica muito. Fico muito orgulhosa.”

