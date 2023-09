Mais de R$ 430 mil e inúmeros donativos arrecadados

O Alto Taquari

O Rotary Club de Arroio do Meio e o empresário Tetê Kerbes estão protagonizando campanhas de arrecadação via pix e de donativos para as vítimas da enchente da última semana.

O presidente do Rotary Club Guilherme Weizenmann, destaca que todos os 36 integrantes da entidade estão engajados em diferentes ações. “Cada um está ajudando de sua maneira. Alguns ajudaram companheiros de clube que tiveram residências e estabelecimentos invadidos. Outros auxiliaram na limpeza e organização da cidade, assim como na triagem de donativos. Recebemos eletrodomésticos, colchões e outros materiais de toda região e de outros estados como SC e SP, e os direcionamos aos pontos de coletas públicos, pois o poder público tem mais estrutura. A prefeitura acabou aderindo e transformando nossa campanha institucional de doação via pix, numa campanha oficial do município. Até o momento (quarta-feira) arrecadamos mais de R$ 250 mil. Lembrando que não podemos direcionar dinheiro diretamente para as pessoas, e sim, utilizar os recursos da campanha, assim como do caixa próprio, para arrecadação de materiais e prestação de serviços nas principais demandas públicas”, detalhou Weizenmann.

Mais de 3 milhões de pessoas acompanharam conteúdo – O dentista e empresário do setor eventos e turismo, Tetê Kerbes, procurou sensibilizar moradores de municípios situados abaixo de Arroio do Meio, sobre a elevação das águas ainda durante a enchente. O engajamento das publicações de Kerbes foi levado a mais de 3 milhões de pessoas.

Segundo ele, ainda na noite de segunda-feira, enquanto estava jantando, recebeu um pedido de ajuda de um amigo que estava fora do município para ajudar familiares que estavam tendo a casa invadida pela água. Nos 30min que levou para engatar o reboque em sua camionete e fazer o resgate, constatou uma elevação rápida das águas e que possivelmente seria maior do que a aguardada em âmbito local. “Quase nem dormi naquela madrugada. Quando eu soube das medições em Muçum e Encantado, fui pelo menos quinze vezes de Arroio do Meio para Lajeado para postar o conteúdo nas redes sociais para pelo menos conseguir alertar moradores de Lajeado e Estrela que ainda tinham sinal de internet. Ainda na terça-feira, vi que muitas pessoas teriam dificuldades até em se alimentar e comecei uma vaquinha online para arrecadar inicialmente R$ 10 mil. A campanha ganhou corpo com a ajuda de vários famosos e de muitas pessoas que preferem apoiar mobilizações de pessoas da comunidade, do que depositar em contas do poder público em decorrência dos desgastes dos políticos e burocracia. Os primeiros recursos foram direcionados a compra de alimentos e utensílios de primeira necessidade, que foram direcionados a voluntários que preparavam marmitas e auxiliavam na limpeza. Ainda vamos fazer repasses para escolas de Arroio do Meio, Roca Sales e Muçum”, detalha o empresário que até a quarta-feira já tinha conseguido arrecadar mais de R$ 130 mil.

BRINQUEDOS PARA ANIVERSÁRIO DO TETÊ – Um dos fatos que mais comoveram Tetê durante a enchente foi uma menina que reclamou não tinha nada para brincar no Salão Paroquial. “Acabei levando ela lá em casa para escolher vários brinquedos da minha filha”. Kerbes que fez aniversário no dia 10, está pedindo de presente aos amigos e conhecidos, que levem brinquedos aos pontos de coleta ou diretamente para as crianças vítimas da enchente.

Tanto Tetê como Weizenmann destacam a importância da continuidade do engajamento e mobilização em torno das causas humanitárias.

Por daiane