JBS retoma produção na fábrica de Roca Sales e vai apoiar reconstrução de posto de saúde

Economia

A JBS anunciou nesta quinta-feira (14/09) que a linha de produção de peito de peru da unidade da Seara em Roca Sales (RS), uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas no Vale do Taquari, voltará a funcionar na semana que vem. A JBS anunciou também que, atendendo à uma solicitação da prefeitura municipal, apoiará a as obras para retomada do funcionamento do Posto de Saúde Central da cidade.

A volta gradual da produção em Roca Sales é resultado de um esforço conjunto da empresa e dos colaboradores dessa e de outras unidades da região, que se uniram em uma força-tarefa pela limpar a fábrica e verificar todos os equipamentos necessários. As equipes de engenharia da Seara seguem no trabalho de avaliação dos danos no restante da planta. A unidade de Bom Retiro do Sul, também no Vale do Taquari, já voltou a operar.

Além do apoio à reconstrução do Posto de Saúde Central de Roca Sales, a JBS já doou 10 toneladas de proteína e mil cestas básicas às vítimas das chuvas. Já a Flora, empresa de higiene e limpeza da J&F Investimentos, doou 2 mil kits de higiene para assistência à população das regiões afetadas.

As ações da companhia integram a plataforma social ‘Fazer o Bem Faz Bem’, iniciativa da JBS dedicada a promover transformação e apoio social nas comunidades onde a companhia está presente de acordo com as necessidades e realidade do momento, incentivando também o voluntariado junto a seus colaboradores. Desde 2020, o programa já destinou R$ 24 milhões ao Rio Grande do Sul, que beneficiaram 25 cidades gaúchas.

Sobre a JBS no RS

A JBS possui operação em 22 cidades do Rio Grande do Sul, entre fábricas, centros de distribuição e granjas das unidades de negócios Seara, Excelsior e JBS Couros. Conta com mais de 18 mil colaboradores em todo o Estado e mais de 2.500 produtores rurais integrados. Segundo pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a JBS e as cadeias produtivas ligadas a ela no Rio Grande do Sul movimentaram, em 2020, o equivalente a 1,6% do PIB gaúcho e a Companhia contribuiu para a geração de 2,7% dos empregos do Estado.

Por daiane