“Estamos cumprindo com nosso papel social e institucional”, diz Vianini

Política

O PL realizou uma reunião interna na sexta-feira à noite em Bela Vista e na segunda- -feira à noite esteve reunido com moradores de Palmas, integrando São Roque, Palmas Norte, Sul e Baixa para escutar as pessoas e levantar reivindicações. Segundo o presidente André Vianini, foi uma reunião muito proveitosa. Nos surpreendemos com a adesão e o carinho com que fomos recebidos já na véspera quando repassamos os convites. “Fico feliz que conseguimos levar a mensagem do partido e cumprir com o nosso papel institucional, independente de ocupar cargo em governo. Muitos partidos só aparecem em época de eleição. Entendemos que precisamos ouvir as pessoas e trabalhar pelo bem da sociedade, porque há muita coisa a ser feita e melhorada e só estando próximo, ouvindo, aprendendo, passando e recebendo conhecimento, que conseguimos traçar um plano para o município. Começando pelo município também contribuímos para o estado e o Brasil que queremos para nós e para as futuras gerações”, resumiu o presidente do PL.

Por daiane