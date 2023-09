Espaço para o turismo

Coluna do Alício

Durante a oitava Exposição de Orquídeas e Feira de Artesanato realizada no final de semana em Marques de Souza o turismo também esteve em evidência. Além do Espaço do Turismo, um local que proporcionou que municípios convidados mostrassem aos visitantes seu potencial turístico, também ocorreu um encontro organizado pelo projeto Passeios na Colônia para estudar a criação de um projeto que envolva os municípios localizados próximos a BR-386 desde Soledade até Forquetinha. Com a participação de representantes de Marques de Souza, Pouso Novo, Progresso, Relvado, Sério, Travesseiro e Soledade foram apresentadas sugestões para a criação de uma rota envolvendo esses e outros municípios convidados. O propósito é divulgar e atrair esses municípios para o público que transita pela rodovia diariamente, calculado em cerca de 25 mil veículos, provenientes das regiões metropolitana de Porto Alegrem, Planalto, Missões e Noroeste Gaúcho e de Santa Catarina. Presente também no encontro o presidente da Amturvales, Charles Rossner, destacou que a iniciativa demonstra a preocupação dos municípios envolvidos para que o turismo seja desenvolvido a partir de micro-regiões. “O Vale do Taquari é muito extenso e por isso a importância de que os municípios formem blocos menores para que o turismo ocorra de forma mais rápida e organizada”. Um novo encontro ocorrerá em setembro em cidade a ser definida.

Por daiane