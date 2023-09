Encontro debate situação dos agricultores afetados

Economia

As perdas que envolvem a agricultura, bem como possíveis soluções para produtores e também agroindústrias, foram debatidas ontem de manhã, em reunião na Acisam. O encontro contou com a presença de agricultores afetados pela catástrofe, do deputado federal Alceu Moreira, deputado estadual Luciano Silveira, prefeito Danilo Bruxel, presidente da Câmara de Arroio do Meio, Paulo Heck e vereadores, presidente da Acisam Adelar Steffler, representantes da Emater/RS-Ascar, do Conar e de empresas ligadas ao agro.

A necessidade de um diagnóstico preciso, que dimensione os prejuízos e aponte as necessidades das propriedades atingidas é o ponto de partida para os trabalhos. O entendimento geral, é de que a agricultura já vinha acumulando perdas em função das secas e da crise da proteína animal, e que o produtor rural atingido precisa ter um auxílio mais expressivo, pois muitos não têm mais condições de contratar novos financiamentos e já estavam com dificuldades para quitar os existentes. Por isso, dentre as propostas de socorro que devem ser pleiteadas junto aos governos, está a anistia para financiamentos. Contudo, conforme ressaltou o deputado Alceu, é preciso ter o diagnóstico das perdas para direcionar e estabelecer critérios para essas anistias.

As medidas de auxílio governamental também devem incluir as empresas que processam os produtos originários da agricultura, e são elo importantíssimo na cadeia, a exemplo da Dália Alimentos, BRF e Minuano. Autoridades destacaram que a cadeia como um todo precisa estar operante e fortalecida e que as ações de socorro para as indústrias são diferentes daquelas direcionadas para o campo.

O prefeito Danilo afirmou que a hora é de somar forças, do município, governos estadual e federal, pois há muito a ser feito. Destacou o apoio de voluntários e de outros municípios, inclusive com máquinas e caminhões. O presidente da Acisam, Adelar Steffler, disse que a associação está engajada na causa e defendeu a necessidade de medidas urgentes de socorro para a cadeia da proteína animal, fundamental para o município e a região. O presidente do Legislativo, Paulo Heck, frisou que a agricultura é o início da cadeia, e que é preciso medidas emergenciais e rápidas. O deputado Luciano Silveira também considera importante que as informações sobre os auxílios à agricultura cheguem a quem precisa. Ressaltou ainda que é preciso discutir ações que correspondam à realidade do momento que é totalmente anormal.

Comitê

Por sugestão do deputado Alceu foi formado um comitê com representantes do Executivo, Legislativo, agricultores, Emater, Conar e empresas. A ideia é que este comitê seja, em especial, a ponte entre a necessidade dos afetados pela enchente e as soluções que estão sendo propostas pelos governos municipal, estadual e federal. Além das medidas já anunciadas no domingo e na semana passada, o governo federal anunciou na quarta-feira o direcionamento de R$ 1 bilhão via BNDES para a reconstrução dos municípios atingidos.

