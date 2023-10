Enchente deixou pelo menos 245 imóveis inabitáveis

Economia

Profissionais da secretaria de Planejamento de Arroio do Meio, juntamente com voluntários da Univates, da Unisinos e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (CREA-RS) e servidores do Estado trabalham para apurar o número de imóveis diretamente atingidos pela enchente do início do mês.

As vistorias ainda não foram concluídas, e por isso os dados não são oficiais. Contudo, o relatório preliminar já dimensiona o tamanho das perdas e dos desafios. Conforme o secretário de Planejamento Carlos Rafael Black, até a quarta-feira, 27, havia o registro de 900 imóveis inundados, com um saldo de 245 casas inabitáveis, seja por terem sido levadas pela água ou por estarem condenadas em função dos danos estruturais.

Para quem perdeu o imóvel ainda não há uma solução definitiva. Carlos afirma que o município aguarda o posicionamento da União e do Estado para avançar em uma possível aquisição de lotes para a construção de moradias, ou ainda para outras frentes de auxílio a estas famílias. A expectativa era de que a vinda da comitiva de ministros nesta quinta-feira desse um norte para as próximas ações. Ainda podem ser confirmadas outras soluções temporárias nos próximos dias.

Contêineres

Ainda não está definido o local onde serão instalados os contêineres que serão utilizados como moradia provisória pelas famílias que continuam desabrigadas em Arroio do Meio. A equipe da secretaria de Planejamento estuda a melhor localização, considerando o espaço físico e as demandas necessárias.

Em produção

Os contêineres estão sendo fabricados pela JM Contêiner, de Mato Leitão. Conforme a sócia-proprietária Jane Rodrigues, a demanda cresceu bastante após a enchente, já que o contêiner é uma opção rápida, econômica e ecologicamente correta de construção. A empresa executa projetos de vários padrões e criou um modelo específico para este momento emergencial, em que as prefeituras precisam alocar desabrigados.

Os contêineres que serão destinados para as famílias de Arroio do Meio são marítimos e têm 15 metros quadrados. Conforme Jane terão uma parede térmica e banheiro. A mobília fica a cargo do morador. A entrega ainda não tem uma data estipulada. “Estamos tentando entregar o mais rápido possível. Temos muita demanda no momento”, afirma Jane.

Os números

Imóveis inundados – 900

Imóveis destruídos ou condenados – 245

Total de pessoas que ficaram abrigadas em ginásios – aproximadamente 600

Pessoas que continuam em alojamentos – 84, sendo 20 no Sete de Caetano e as demais nas barracas do Exército e no imóvel do Abrigo de Menores, no Navegantes (atualizado até a manhã de quinta-feira). O município e voluntários continuam fornecendo alimentação para as pessoas que estão em abrigos provisórios.

Cadastrados no aluguel social – 120 famílias

Cargas de entulho recolhidas – cerca de 2300

Recursos já disponibilizados pela União – R$ 1 milhão (R$ 714 mil ainda na primeira quinzena do mês e mais R$ 260 mil nesta semana). Também já estão liberados recursos para a reforma da Escola Construindo o Saber – R$ 62.265,74; da reforma da ECEI Atalaia – R$ 91.194,91; e para a reforma da ESF do bairro Navegantes e da UBS de Palmas – R$ 117.007,75. Também já foram liberados R$ 44.904,09 para combustível.

Recursos já disponibilizados pelo Estado – R$ 1 milhão em horas/máquina e R$ 400 mil para atendimento das pessoas e recuperação dos postos de saúde. Ainda há outras situações sendo negociadas, a exemplo de recursos para o custeio do aluguel social e moradias provisórias

