Dia de São Miguel, um santo guerreiro

Apartes

Hoje, dia 29 é uma data muito simbólica porque se celebra o dia de São Miguel, arcanjo dos mais festejados pelos cristãos católicos. Em Arroio do Meio, a data está ligada ao Colégio Bom Jesus São Miguel, mas que por décadas era apenas Colégio São Miguel, mantido pelas irmãs da Divina Providência. A denominação São Miguel foi ampliada quando a rede Bom Jesus assumiu, mas o arcanjo continua sendo o padroeiro. A escola além de seguir valores e virtudes cristãs, tem procurado formar cidadãos conscientes, autônomos e protagonistas na vida. O São Miguel, hoje Bom Jesus, tem uma longa e magnífica história ao longo dos seus 92 anos.

O QUE INSPIROU A ESCOLHA DO NOME SÃO MIGUEL

Por ocasião da comemoração dos 50 anos do educandário, matéria publicada pelo Jornal O Alto Taquari que fez um especial, o professor Aldo Terceu Thomé explicou o que também está em outras referências que a escolha do nome São Miguel foi influenciada pelas tormentas passadas pelos imigrantes em alto mar entre 1824 a 1830. Ele escreveu: “Os imigrantes alemães que povoaram a região de Dois Irmãos e imediações, se fizeram ao mar em um navio holandês. Sobreveio em meio à viagem apavorante tempestade, avariando o barco e quebrando-lhe o mastro. Os marujos puseram-se a salvo, com uma barca salva-vidas, deixando os imigrantes à mercê do temporal. Em meio a angústias recorreram à proteção Divina, fazendo a promessa de tomarem como padroeiro o santo, cuja festa se comemorasse no dia da chegada, sãos e salvos. Esses imigrantes pelo que consta foram salvos por um veleiro inglês que os levou de volta à Europa, para mais tarde retornarem em nova viagem. Afinal quando chegaram sãos e salvos era – Dia de São Miguel, 29 de setembro. Como o Monsenhor Jacob Seger era parente destes imigrantes estabelecidos em Dois Irmãos, em memória do fato e como um dos principais idealizadores da instalação do educandário em Arroio do Meio, achou por bem denominar Colégio São Miguel.

EM DOIS IRMÃOS – Já em Dois Irmãos a data é comemorada até hoje como o tradicional Kerb, uma dos maiores do Brasil. Esta grande festa que está em sua 193ª começou ontem e segue até domingo com muitas atrações.

AMEAÇA: Ministra Rosa Weber vota pelo aborto até 12 semanas

Os votos de ministros que fazem parte da Suprema Corte e que acabam compondo maioria, são cada vez mais surpreendentes e em muitos temas violam a Constituição, vão contra o que se pode consolidar de Direito Democrático, ferem a liberdade e dignidade do povo brasileiro. Tamanha é a inconformidade, que essa semana houve um ato por parte de 22 Frentes Parlamentares de diferentes partidos se manifestando contrários à atuação do STF em atribuições do Poder Legislativo. Na semana passada, antes de se aposentar, a Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal em voto virtual, afirmou que impor continuidade da gravidez viola os direitos da mulher. Em extensa argumentação, justificou que a interrupção da gravidez até 12 semanas não pode ser considerada crime. A criminalização do aborto seria uma violência contra as mulheres. Lembrou que o artigo do código penal que faz a proibição é de 1940, quando as mulheres tinham “cidadania de segunda classe” e muitos dos direitos não eram reconhecidos. A maternidade segundo a ministra é escolha e não obrigação coercitiva. Ainda segunda a ministra “de acordo com a realidade da gestante, a criminalização do aborto representa uma forma de violência contra ela. “O assunto é polêmico. Poderíamos escrever muitas páginas, mas como este espaço é insuficiente. A votação foi suspensa por pedido do Ministro Luís Roberto Barroso diante da enxurrada de contrariedades vindas de diferentes instituições religiosas ou não. Embora a grande mídia esteja seguindo uma linha com narrativas que relativizam, minimizam e justificam o aborto ou pouco falam do assunto, pesquisando vídeos de padres católicos, estudos analisando a ADPF 442 ajudam a refletir mais sobre o assunto. No STF, a votação deve voltar à pauta, em plenário sem data marcada. Pela lei brasileira o aborto é permitido em casos de estupro, risco à vida da mulher e anencefalia do feto. Nos demais casos é considerado crime de acordo com o Código Penal de 1940. Você que lê esta coluna, mulher ou homem defende o aborto do modo como está sendo apresentado neste início de julgamento com o voto da ministra Rosa Weber que o fez julgando uma ação proposta pelo PSOL?

Pessoalmente acredito que a vida começa na concepção. Provocar a morte por aborto de um ser em formação é atentar contra a vida de um inocente. É não permitir que esta pessoa tenha um curso natural de vida. Ainda que em meio a dificuldades, que sendo avaliadas requerem a proteção do Estado e/ou outras instituições. Diante dos argumentos de proteção e liberdade da mulher, como não levar em conta a liberdade do novo ser em formação? Independente do meio em que ele nasce, seja num ambiente hostil, pobre, ou outra condição difícil, “incômoda” e “inconveniente”, quem pode decidir sobre a trajetória deste ser (além de cuidados num determinado período que implicam em responsabilidade legal) que não precisam ser dos progenitores caso estes não tenham condições. Como liberar o descarte de fetos e seres já em formação com três meses de vida? Como falar em descriminalização, quando vivemos um tempo em que se fala tanto em proteção da vida, da natureza, dos animais, das plantas? O feto, mesmo que não tenha nascido já é um ser em formação. Precisa de cuidados. O aborto é um ato de agressão contra um ser indefeso. Alguém me disse uma frase interessante sobre a simplicidade de ser a favor da vida e contra o aborto. Se estamos vivos é porque permitiram nosso nascimento.

Por daiane