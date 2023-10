Cristo Protetor e Trem dos Vales reabrem com foco em ações solidárias

Coluna do Alício

Interrompidas desde o dia 3 de setembro, em função das enchentes no Vale do Taquari, as visitas guiadas ao Cristo Protetor retornaram no último final de semana. Denominado de Acesso Solidário o valor arrecadado será destinado às pessoas atingidas pelas enchentes. De acordo com a coordenadora de logística da Associação Amigos do Cristo Protetor, Vanessa Goldoni, cerca de 1.500 pessoas visitaram o Cristo Protetor neste final de semana, entre elas visitantes do Canadá e da Califórnia. Vanessa também destaca que desde o dia 4 de setembro quando ocorreu a enchente a entidade esteve envolvida com as comunidades atingidas, auxiliando de diversas maneiras, com muito trabalho e também levando solidariedade e a partir de agora o objetivo é destinar 100 por cento dos ingressos no Cristo Protetor às vítimas da enchente. As contribuições não tem valor fixo, ficando a critério de cada visitante. No final de semana foram arrecadados R$ 23 mil, que somados aos valores arrecadados anteriormente, chegam à R$ 158 mil. O pix para doações é E-mail: [email protected]. As visitas ocorrem aos sábados e domingos entre 9h e 17h.

Também no final de semana ocorreu a volta dos passeios do Trem dos Vales pelos 45 quilômetros da Ferrovia do Trigo entre Muçum e Guaporé. Cerca de 2200 pessoas participaram dos passeios que também destina parte dos valores arrecadados com as passagens para as vítimas da enchente na região.

Por daiane