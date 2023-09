Corsan, Governo do Estado e MP anunciam acordo de isenção de taxas de água

O Alto Taquari

A assinatura do termo de compromisso e detalhamento das iniciativas aos municípios do Vale do Taquari aconteceu na manhã desta sexta-feira (15), em Arroio do Meio, com as presenças do vice-governador do RS, Gabriel Souza; da diretora-presidente da Corsan, Samanta Takimi e do vice-presidente de Operações da Aegea, Leandro Marin. Eles foram recebidos pelo prefeito, Danilo Bruxel, secretários municipais, presidente da Câmara, Paulo Heck e demais vereadores. Estiveram também presentes, prefeitos da região, defensores públicos e representantes do Ministério Público.

Após condições avaliadas junto ao Governo Estadual, Defensoria e Ministério Público Estaduais e prefeituras da região, para acolhimento das famílias atingidas foi elaborado um plano de isenção de tarifa em que a Corsan concederá aos municípios de Bom Retiro do Sul, Lajeado, Encantado, Roca Sales, Cruzeiro do Sul, Estrela e Arroio do Meio, severamente afetados pelas cheias. O benefício contemplará, à população diretamente atingida, o desconto integral na próxima cobrança – referente ao consumo de setembro; aos clientes cadastrados no programa de Tarifa Social da Corsan e atualizados junto à Assistência Social desses municípios, a isenção de 100% será concedida pelos próximos três meses. Nesse sentido, haverá uma mobilização da empresa na identificação e registro de novos clientes ao programa.

Além da isenção da tarifa, nos imóveis que foram totalmente destruídos, a Corsan vai inativar, temporariamente, o ramal de abastecimento, suspendendo a cobrança até a reconstrução das residências.

O auxílio às cidades foi definido após avaliação junto às prefeituras da região e levantamento de georreferencia realizado pela empresa para identificar as áreas mais críticas e as necessidades pontuais. Dos 93 municípios que decretaram situação de calamidade pública junto ao Governo Estadual, 66 são atendidos pela Corsan, sendo que os sete beneficiados tiveram o sistema de abastecimento fortemente atingidos.

Para a diretora-presidente da Corsan, Samanta Takimi, a Companhia tem um papel social junto à população e o momento pede a união de forças. “Nosso foco é o de auxiliar os municípios e as pessoas atingidas pelas cheias a se reerguerem. Para isso não estamos medindo esforços: nosso time está todo em campo trabalhando incansavelmente para auxiliar nas diversas frentes, seja recompondo o sistema, seja ajudando no abastecimento e no atendimento social e, agora, também propondo a isenção de 100% da tarifa para os que tiveram suas casas atingidas”, destaca.

Essas medidas complementam a série de ações que foram adotadas pela Corsan e a Aegea desde o começo das mobilizações em apoio às vítimas e cidades atingidas: reforço das equipes de atendimento; convocação de mergulhadores para desobstrução de equipamentos submersos; envio de caminhões-pipa para unidades de atendimento de saúde; uso de caminhões hidrojato para a limpeza de dutos e vias das cidades atingidas; doação de mil colchões, 5,1 mil kits de limpeza e seis mil toalhas para a Defesa Civil, além de um helicóptero que foi colocado à disposição para auxiliar no resgate de vítimas. O Instituto Aegea também mobilizou parceiros e fornecedores de todo o país para integrar essa rede de solidariedade e ajudar na recuperação das cidades.

“Sensibilizados com a situação que os municípios enfrentam, e querendo apoiar os gestores e a população, entendemos que precisamos ir além da força-tarefa para o restabelecimento do serviço e da ajuda na reconstrução das cidades. Estamos propondo uma adequação de tarifa que respeita o momento, concedendo isenção do pagamento e inclusão de clientes na tarifa social. Para a Aegea, a relação institucional e de parceria com prefeitos, órgãos de controle e comunidades é fundamental em qualquer circunstância.”, reforça o Diretor de Relações Institucionais da Aegea, Fabiano Dallazen.

Texto: Assessoria de Imprensa

Fotos: Isoldi Bruxel

Por daiane