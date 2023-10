Conselheiros tutelares serão eleitos em todo o país no domingo

O Alto Taquari

Domingo, dia 1°, é dia de eleger os conselheiros tutelares. Em Arroio do Meio, a comunidade pode escolher um dos 20 candidatos e votar na Secretaria de Educação das 8h até as 17h. É necessário estar munido de título de eleitor e documento com foto. O Conselho Municipal dos Direitos da Crianças e dos Adolescentes (CMDCA) é o responsável por conduzir o processo de escolha dos integrantes do Conselho Tutelar que tem a fiscalização do Ministério Público. No total, serão eleitos cinco suplentes e cinco titulares. Os eleitos tomam posse em 10 de janeiro de 2024 e permanecem por um mandato de quatro anos até 9 de janeiro de 2028. O pleito de domingo ocorre em todo o país e no mesmo horário, das 8h às 17h.

O processo de escolha dos conselheiros é composto por duas fases de caráter eliminatório. Há a análise da documentação e registro de candidatura, eleição dos candidatos por meio de voto direto, secreto e facultativo. Posteriormente, os escolhidos pela população participam de curso para formação inicial. Mesmo que a votação seja facultativa, a presidente do CMDCA Mônica Horn, convida a população para participar. “O seu voto é muito importante, pois irá auxiliar na escolha de pessoas devidamente qualificadas e comprometidas para o exercício do cargo, assegurando o direito e proteção de nossas crianças e adolescentes”, diz Mônica.

Qual a função do conselheiro tutelar?

Os conselheiros tutelares garantem a preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes, assegurando-lhes o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Mônica afirma que as atribuições do órgão estão elencadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 95 ao 136, dentre as quais se destacam: a averiguação de denúncias, o encaminhamento da criança ou do adolescente aos pais ou responsável; orientação, apoio e acompanhamento temporários; matrícula e frequência obrigatória em unidades de ensino; inclusão em serviços e programas oficiais; requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, entre outros.

Candidatos em Arroio do Meio

Os candidatos ao Conselho Tutelar de Arroio do Meio são os seguintes: Cíntia Biasibetti, Sara Rejane Correa, Gisele Aparecida da Silva, Laura Aniele Hilario da Silva, Cláudia Helena Zarth, Francieli Hammes, Rejane Graeff, Milene Haas, Rosemari Hofstetter, Luciana Moraes Pilar, Neuza Kunzler Hinz, Nilce Alberton, Antônio de Freitas Vicente, Eduardo Kich, Aloisio Schwarzer, Felipe Albino Schmitz, Ronei Friedrich, Giane Machado, Mirian Kenpfer e Valtoir dos Santos.

Eleição na região

Travesseiro

Em Travesseiro, serão disponibilizadas duas urnas para votar. Uma que irá circular pelas comunidades e outra fixa na Câmara de Vereadores. Cada eleitor do município tem direito a um único voto e, para votar, deve apresentar um documento com foto. Os candidatos são Cristine de Potter, Franciele Aline Noll Lanner, Greice Caroline Deves Arne, Daiana Jaqueline Grebin, Tatiane Zanon Motta, e Cathy Verônica Nied.

Capitão

No município de Capitão, são 10 candidatos que concorrem. A votação será na Câmara de Vereadores. Para votar, é necessário que o eleitor tenha feito ou transferido seu Título de Eleitor até a data de 3 de julho de 2023, informando o município de Capitão como sua sede eleitoral. Os candidatos são Alessandra Rodrigues, Cassiane Camini, Giovani Rohr, Gisele Lorenzon, Gladis Steffens, Ilse Guintzel, Jaqueline Fuchs, Patrícia Scheidt, Roseli Hentges e Valtair Pederiva.

Marques de Souza

Em Marques de Souza, sete candidatos disputam a vaga. A comunidade poderá votar na Câmara de Vereadores (8h até 17h), no Distrito de Tamanduá na Escola Henrique Geiss (13h até 17h), Distrito de Bela Vista do Fão na Escola Frei Antônio (8h até 12h), na Escola Severino Frainer em Linha Atalho (8h até 12h) e na Escola Carlos Gomes na sede (13h até 17h). Quem concorre ao pleito são Alini da Costa Agostini, Aline Schaeffer de Lima, Cristiane Melissa Krumenauer, Eliane Barbieri Fernandes, Juliane Aline Doertzbacher, Michele Marlete Busch e Sara Andiele Primo Primon.

Pouso Novo

A prefeitura de Pouso Novo realiza a eleição para conselheiro tutelar no Posto de Saúde. Para o pleito, estão inscritas sete candidatas. Concorrem Isabel Cristina Schneider, Elisandra de Oliveira, Larissa Nogueira Landin, Thaís Borzatto de Souza, Carina Capelari Brock, Jordana Defensi Bertolazi e Vilma Zanatta.

