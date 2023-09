Apartes

Comércio, movimento e custos

De um modo geral, os lojistas especialmente do setor de calçados, roupas, bazar e afins se queixam da redução do poder de consumo, aliada aos custos. Para a grande maioria, o aluguel pesa bastante. Uma lojista me disse que vai tirar a loja de Arroio do Meio e voltar para Laje[1]ado, onde o aluguel é equivalente, mas com fluxo maior de público. Há também uma voz corrente de que desde que o mercado da Languiru perdeu consumidores por falta de mercadorias nas suas prateleiras, o comércio como um todo perdeu, principalmente na João Carlos Machado. O impacto do fechamento parcial da Languiru em todo o Vale do Taquari, ainda vai ser sentido por bastante tempo, porque afetou uma cadeia muito representativa que atingiu o crédito, a produção e o consumo, envolvendo valores muito expressivos em diferentes setores desde máquinas, implementos, insumos e os próprios produtores que além de não receberem todos os valores tiveram que diminuir a produção, em descompasso com o planejamento e produção que haviam feito para serem competitivos numa mercado sem muita margem.

Mudança de estação e campanha

Para o quadrimestre final de 2023, entretanto, as perspectivas são bastante otimistas. Com a entrada do 13º salário, mudança de estação, o desenvolvimento da tradicional Campanha da CDL de Arroio do Meio que prevê incentivos ao comércio deve haver um incremento bem positivo. As adesões para participar da campanha de incentivo seguem até o dia 5 de setembro. Mais de 100 empresas já confirmaram participação e haverá distribuição de R$ 70 mil em prêmios. A Administração Municipal está concedendo este incentivo através de projeto de lei, aprovado pela Câmara de Vereadores.

Crise e oportunidades

Enquanto uns choram, outros vendem lenços, diz um antigo dito popular. E é assim mesmo. Alguns setores talvez estejam passando por dificuldades, outros estão muito bem. Laerton Rohr, que atua no setor de produção de móveis residenciais e corporativos, disse que a agenda de pedidos deu uma pequena parada entre o final do ano passado e o início do ano, mas já no final do primeiro trimestre para cá, a demanda tem sido muito grande, comparável ao melhor momento econômico de 10 anos atrás. Outros setores ligados à tecnologia, eventos, entretenimento também estão bombando. Ou seja: tem negócios tradicionais que continuam indo muito bem, com algumas adaptações, outros mudam o rumo dos negócios e por aí vai. O que é certo é que não pode ficar parado, acomodado. Não tem zona de conforto. Especialmente num país onde o Estado cobra muito e entrega pouco. Por isto, o Brasil continua sendo o melhor país do mundo em termos de oportunidades.

São João inaugura 2ª loja

A maior rede de lojas do ramo farmacêutico do Sul do País, com 1040 estabelecimentos, inaugurou ontem de manhã sua segunda farmácia no trevo de acesso a Arroio do Meio com a presença de autoridades, colaboradores, fornecedores e clientes. O empreendedor Pedro Braier mandou um vídeo de boas vindas falando um pouco da sua história que iniciou aos 14 anos em Santo Augusto e do desafio de empreender, ousar, com coragem, sem medo, com criatividade e muito trabalho movido pelo sentimento de servir de forma acolhedora e eficiente. Diariamente a rede realiza em média 190 mil atendimentos e até o final do ano, chegará a 1.100 lojas. A São João é a quarta maior rede do ramo no País. A farmácia São João loca[1]lizada próxima ao trevo está montada com o mix completo de produtos e serviços e terá como gestoras Eveline Graf e Fabrícia Graf. Dentro de duas semanas deverá ser inaugurado o Pórtico de entrada, conforme anunciado pelo prefeito Danilo Bruxel, o que deverá contribuir para uma nova imagem de entrada da cidade. O padre Alfonso Antony abençoou o espaço, os que trabalham no local e todos os que precisarem de atendimento.

Eleições 2024

No alinhamento de composições políticas para as eleições do ano que vem há uma forte possibilidade do MDB e PT estarem aliados, como já estiveram em vários governos municipais em Arroio do Meio, compondo chapa de prefeito e vice. Paulo Steiner (MDB) e Rui Bersch (PT); Sidnei Eckert (MDB) e Áurio Scherer (PT), agora PDT e Klaus Schnack (MDB) e Eluise Hammes (PT). Por isto a informação de bastidores de que a Eluise seria uma possível candidata a vice com o prefeiturável Sidnei Eckert é real. Além de Eluise, outras professoras já foram citadas para concorrer ao cargo de vice, como a professora Greicy Weschenfelder (MDB) e a professora Andréa Barth, ainda sem partido. O ex-prefeito Sidnei Eckert disse que, ofi cialmente, apenas houve uma conversa, em abril, com o PT que disse, na ocasião, que preferia concorrer com chapa própria. Assim como tiveram com o PL, que manifestou a mesma intenção. Pelo lado do atual governo municipal, se o prefeito Danilo Bruxel não concorrer à reeleição, a tendência é de que a professora Adriana Lermen Meneghinini do PDT seja candidata a prefeita, tendo como vice Carlos Black (PP). No cenário político local, o PL está fazendo um trabalho de base muito importante e surge como uma terceira via. Sem cargos públicos, está atuando nas comunidades propondo uma nova forma de política, sob a liderança de André Vianini.

Por daiane