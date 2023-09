Começa a estação mais florida e colorida do ano

O Alto Taquari

A estação mais florida do ano começa e segue até 22 de dezembro. A primavera é marcada pelo perfume e variedade das flores. Temperaturas amenas e agradáveis também são esperadas no período. “É a época de muitas mudanças e isso favorece o crescimento das plantas. A união das boas fases do solo, do clima e da temperatura ajudam as flores a brotarem. É ainda a preparação para o verão, quando os frutos amadurecem. Neste período que brotam os belos girassóis, orquídeas, hortênsias, rosas, violetas, azaleias e hibiscos, entre outras. Dentre as árvores, algumas frutíferas também florescem na primavera, como as macieiras, ameixeiras e os pessegueiros”, explica a bióloga Patrícia Aguiar.

De acordo com ela, a palavra primavera tem origem no latim ‘primo vere’, que significa ‘antes do verão’. A flores, que são as protagonistas do período, possuem uma função importante para o equilíbrio ecológico. “Liberam hormônios e substâncias para atrair os animais polinizadores, como insetos, beija-flores e abelhas que, ao se aproximarem para realizar a sua alimentação diária, contribuem para a polinização das plantas, com a manutenção das espécies e diversidade genética.”

Logo, os animais mais influenciados por essa estação são os insetos, que dependem de um clima favorável para a manutenção das espécies, e os pássaros beneficiados pela maior abundância da cadeia alimentar, uma vez que se alimentam de insetos, do néctar das flores e de sementes. Além disso, a estação é considerada a época da reprodução, em função das altas temperaturas e a abundância de água, que proporcionam mais energia aos animais.

Patrícia ressalta que, com o clima mais quente e úmido e a presença do néctar, eles voltam aos poucos a realizar as atividades fisiológicas, buscam locais de abrigo, alimentação e reprodução. Durante a primavera, com o aumento de temperatura, animais como ursos, esquilos, sapos, ouriços, castores, caracóis e algumas espécies de serpentes saem do seu período de hibernação para buscar alimento.

Em relação à previsão do tempo, conforme havia informado o observador meteorológico Paulo Henrique Pinheiro, o mês de início da primavera deve apresentar uma quantidade maior de chuva em função do fenômeno El Niño.

QUAIS FLORES PLANTAR NO PERÍODO?

A primavera também proporciona condições favoráveis para investir nos cuidados com as plantas e manter o jardim. Patrícia dá dicas de quais flores podem ser plantadas. Entre elas, lírio, tulipas, dente de leão, margarida -africana, cosmos, orquídeas, petúnias, gazânia, tagete- anã e narcisos.

“Além de contribuir com o meio ambiente, atraindo insetos e pássaros, o hábito de cuidar das plantas e mexer com a terra é uma atividade que traz benefícios diretos e indiretos para a saúde como um todo. Não à toa, a prática dos jardins terapêuticos é recomendada principalmente para a manutenção da saúde mental.”

Por daiane