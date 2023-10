Começa a campanha Arroio do Meio é Show

Economia

A campanha ‘Arroio do Meio é Show’ iniciou na quinta-feira, dia 28, e se estende até 27 de dezembro. A iniciativa irá contemplar 81 ganhadores e serão sorteados R$ 70 mil em premiação divididos em 70 vale-compras de R$ 500 cada, 10 vale-compras de R$ 1 mil cada e um cartão pré-pago bandeira Visa sem direito a saque no valor de R$ 25 mil. Confirmaram adesão 132 empresas dos mais diversos segmentos do município. A campanha é uma realização da CDL e conta com o apoio de Girando Sol e Neugebauer. O objetivo é estimular os consumidores locais e atrair os da região para comprarem no comércio de Arroio do Meio, criar clima propício para incrementar a arrecadação do ICMS e alavancar o desenvolvimento socioeconômico do município.

A cada R$ 100 em compras nas empresas participantes da promoção o consumidor terá direito a um cupom para concorrer aos prêmios. Serão três sorteios: o 1º em 26/11 às 19h, o 2º dia 17/12 às 20h30min e o 3º em 27/12 às 19h. Todos serão realizados na Rua de Eventos. Confira na edição da próxima semana a lista completa das empresas participantes.

Por daiane