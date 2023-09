Chama Crioula em Marques de Souza: cavaleiros percorrem 270 quilômetros

O Alto Taquari

Um grupo de cavaleiros liderados por Davi Musskopf retornou na sexta-feira, dia 25, para o município de Marques de Souza, carregando a centelha da Chama Crioula que tinha sido acesa durante solenidade promovida pelo MTG no dia 19 de agosto, na antiga moradia do tradicionalista Bento Gonçalves, no município de Cristal. O grupo de cavaleiros que representou o CTG Caminhos da Serra de Marques de Souza, estava formado por Davi Musskopf, Rodrigo Wommer, Marcelo Forster, Carlos Henrique Ihne, Matheus Zanatta (Zico) e Paulo Feil, com apoio logístico de Ailson Hansen e acompanhamento de cavaleiros do CTG Tropeiros da Amizade de Roca Sales. O grupo percorreu o trajeto de Cristal até Marques de Souza no lombo dos cavalos, totalizando mais de 270 quilômetros. Na chegada em Marques de Souza, os cavaleiros foram recepcionados de forma solene por familiares e pelo prefeito Fábio Mertz e do patrão do CTG Caminhos da Serra, Gilmar Scherer (Chile). A centelha com a Chama Crioula fica exposta junto ao CTG Caminhos da Serra, à disposição de outras entidades tradicionalistas. Cavalgada Região dos Vales começa em Coqueiro Baixo A tradicional cavalgada Região dos Vales que este ano entra em sua 22ª edição tem seu início previsto para a noite de terça-feira, 5, com a concentração dos cavaleiros no Piquete Cafundo da Tradição de Coqueiro Baixo. A largada dos cavaleiros ocorre na manhã de quarta-feira, 6, com destino a Nova Bréscia, onde será servido almoço. Na parte da tarde, o grupo segue para Travesseiro, onde tem previsão de chegada para o fim da tarde de quarta-feira, 6, no CTG Travessia Crioula. Na quinta-feira, 7, o grupo segue para Marques de Souza com recepção e almoço no CTG Caminhos da Serra. Na parte da tarde, a cavalgada vai para Capitão, onde ocorre o pernoite com jantar no CTG Capitão Ribeiro. No dia seguinte, a cavalgada segue para Roca Sales, Muçum, Vespasiano Correa e São Valentin, onde ocorre o encerramento no domingo, 10. A cavalgada deverá reunir mais de 160 cavaleiros de mais de uma dezena de Piquetes e CTGs que munidos de bandeiras e da Chama Crioula devem percorrer um trajeto que se aproxima de 170 quilômetros.

CTG Querência

O CTG Querência do Arroio do Meio anunciou esta semana a programação que vai desenvolver em comemoração da Semana Farroupilha. No sábado, 9, um grupo de cavaleiros segue para Capitão, onde buscam a Chama Crioula com retorno previsto para a manhã de domingo, 10, com recepção no CTG, onde ao meio-dia será servido almoço. Na sexta-feira, 15, às 19h30min, ocorre a abertura oficial da Semana Farroupilha com a apresentação do projeto “Querência no Túnel do Tempo” através do grupo adulto, seguido de jantar com churrasco de ovelha. No sábado,16, será realizado desfile cívico pelas ruas do Centro de Arroio do Meio terminando no CTG , onde será servido almoço com carreteiro. No domingo, 17, será celebrada missa crioula, almoço e às 14h30min, domingueira com o grupo Nativo Serrano e apresentações das invernadas. O encerramento está previsto para quarta-feira, 20, com cavalgada, almoço com cos[1]telão e ovelha e às 14h, extinção da Chama Crioula.

CTG Caminhos da Serra

O CTG Caminhos da Serra de Marques de Souza, que tem como patrão Gilmar Scherer, mais conhecido por Xili, abre suas porteiras durante os festejos da Semana Farroupilha. O primeiro evento será com a recepção da Cavalgada Região dos Vales na manhã da quinta-feira, dia 7 de setembro. No dia 14, realiza jantar dos gaiteiros com churrasco de leitão e no dia 15 vai servir jantar na base de feijoada. No sábado, 16, o CTG realiza o jantar dos associados. A programação da Semana Farroupilha tem seu encerramento previsto para o dia 20, com almoço na base do costelão.

CTG Tropilhas da Serra

O CTG Tropilhas da Serra de Pouso Novo tem em andamento os preparativos para a realização de sua 43ª Semana Farroupilha, que tem seu início previsto para às 14h do sábado, dia 16 de setembro. O primeiro ato será o acendimento da Chama Crioula no Galpão do CTG, tendo como homenageado em vida o tradicionalista Izidro Colombo. Logo após inicia uma cavalgada que retorna na manhã do domingo, 17, quando às 10h30min ocorre momento solene com a inauguração da galeria dos patrões, almoço ao meio-dia e domingueira na parte da tarde. A festa continua durante a semana com jantar em todas as noites no galpão do CTG sempre com um cardápio diferente seguido de fandango. O encerramento ocorre no sábado, 23, com jantar e fandango.

Por daiane