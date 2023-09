Carine Kaisekamp concorre ao Miss Plus Size Estadual

O Alto Taquari

Aos 40 anos, a professora arroio-meense, Carine Kaisekamp, aceitou um novo desafio para a vida e quebrou os padrões tradicionais de beleza: participar do concurso Miss Plus Size 2023/2024 em Estrela onde saiu vencedora, representou Arroio do Meio e o Vale do Taquari. Tudo começou quando ela foi descoberta nas redes sociais pelos organizadores do concurso.

Após receber o convite, demorou alguns dias para tomar a decisão. Ao dizer sim, passou por um rigoroso processo seletivo com entrevistas online e presenciais. O corpo de jurados avaliou a beleza, comunicação e desenvoltura. Quem a orientou foi Silvane Lemes da Silveira que tem experiência na área há 12 anos.

“Sempre fui chamada de gordinha. Com o concurso, vi uma oportunidade para mostrar que cada um tem a sua beleza e maneira de se expressar. Precisamos gostar de nós mesmos e nos valorizarmos. Acredito que não podemos deixar os padrões que estão lá fora nos definirem e nos dar o valor. O belo está sempre dentro de cada um, precisamos ser autênticos, felizes e nos aceitar do jeito que somos, pois aí que está a alegria. Devemos sempre sermos a nossa melhor versão e fazer o melhor, não ir atrás do que os outros falam. Se colocar em primeiro lugar sempre”, conta Carine que é mãe de Davi Mathias de 9 anos e reside na localidade de Palmas.

O próximo passo será participar do Miss Plus Size Estadual que será nos dias 15, 16 e 17 de setembro em Restinga Seca. Haverá desfile e ela irá concorrer com outras mulheres das mais diversas regiões do Rio Grande do Sul. A preparação está intensa com entrevistas e aulas de desenvoltura.

“Estou muito tranquila e confiante, pois acredito que consiga trazer o título para o município e região. Vamos ver o que vai ser. Participar desse concurso me ensinou que precisamos ter a aceitação de nós mesmos e do amor próprio. Também mostrou que somos capazes e temos potencial. Assim, posso ainda inspirar outras pessoas. Ajudar os outros é uma de minhas características e isso também nos deixa melhores.”

Para o futuro, Carine diz avaliar outras possibilidades de concursos que possam surgir. Além disso, não descarta a possibilidade de realizar algum trabalho de modelo plus size quando houver oportunidades. “A mensagem que deixo é acredite em si mesmo, pois você é capaz de conquistar tudo o que deseja. Nunca deixe que os padrões definam o seu valor, pois a verdadeira beleza está em ser autêntico e feliz na sua própria pele. Seja sempre a sua melhor versão e inspire os outros a fazerem o mesmo. Você é incrível.”

Por daiane