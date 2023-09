Boppard ajudará Arroio do Meio após enchente catastrófica

O Alto Taquari

A cidade-irmã de Arroio do Meio, Boppard e Freundeskreis de Boppard, se mobilizam para auxiliarem o município em função da enchente trágica. Na tarde de segunda-feira, dia 11, o vice-cônsul da Alemanha em Porto Alegre e o Subsecretário de Justiça do Estado e Presidente da Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã, Rafael Gessinger, visitaram Arroio do Meio e Encantado para verificar a situação.

Na última semana, o integrante do Grupo Círculo de Amigos de Boppard e do Projeto de Imigração 2024, José Eduardo Ely, já havia acompanhado equipe do Governo do Estado para mostrar como a enchente afetou o município. Ely, inclusive, está na Alemanha, desde domingo, dia 10, para mobilizar a população e divulgar a situação em entrevistas.

De acordo com a presidente do Círculo, Eneida Führ Kuhn, um relatório será enviado para as terras alemãs com objetivo de obtenção de recursos para reconstrução. Ainda não está definido em quais áreas serão destinadas os valores, mas o projeto será para finalidade pública.

“Assim como a comunidade de Arroio do Meio está se mobilizando para ajudar as pessoas atingidas pela enchente, os nossos amigos e amigas de Boppard também estão mobilizados e engajados nessa corrente de solidariedade. Isso revela o grande espírito da parceria de cidades-irmãs, em que as pessoas não se encontram apenas para confraternizar, mas também para ajudar na dificuldade, como ocorre numa família. Conforme já foi dito em outro momento, nós aprendemos uns com os outros. Também nós ajudamos nas dificuldades e assim podemos construir um mundo melhor. A partir das notícias da grande enchente, muitos amigos e amigas de lá logo escreveram, para saber da dimensão da cheia e sobre as pessoas afetadas”, cita Eneida.

Ela também observa que uma ação conjunta com o Círculo de Amigos de Arroio do Meio/Boppard foi lançada uma campanha de arrecadação em que disse o prefeito de Boppard Jörg Haseneier: “qualquer contribuição, mesmo pequena, pode fazer a diferença e ajudar aqueles afetados em suas necessidades.” Para impulsionar as arrecadações, além de entrevista na imprensa alemã e divulgação nas redes sociais, também vão realizar um evento no cinema com exibição do filme: ‘Bach in Brazil’ em 24 de setembro.

DOAÇÕES

A comunidade também pode fazer doações para contribuir com a reconstrução do município. Interessados podem repassar valores para DE48 5605 1790 0101 281 582. A conta é de um banco da Alemanha.

Por daiane