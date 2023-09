Alunos recebem fardamentos e aulas gratuitas em escolinha esportiva

O Alto Taquari

Na semana passada, dias 24 e 25, foram entregues uniformes e chuteiras para os alunos da Escolinha Rui Barbosa do bairro Navegantes, por meio do projeto Esporte e Cidadania, financiado pelo Pró-Esporte RS. O valor é captado através da destinação de parte do ICMS das empresas que patrocinam o projeto. O prefeito Danilo Bruxel e representantes das empresas Vale Log e Therapy participaram da entrega.

O evento foi na quadra da Escola Construindo o Saber, sendo que a escolinha participa do projeto pelo segundo ano consecutivo. Conforme um dos professores, Julio Immich, esse valor vai para uma conta e, quando liberado, é dado início à execução do projeto que possui 10 meses de duração. “Com este recurso se paga o professor, uniformes, tênis, materiais esportivos e demais itens especificados no projeto”, salientou o professor. No último sábado, dia 26, também na quadra da Escola Construindo o Saber, foi realizado o primeiro, dos dois eventos anuais que envolvem a iniciativa.

A Escola de Base Rui Barbosa atende um total de 60 alunos no bairro Navegantes, por meio do Pró-Esporte. “A escola completa 25 anos em 2023 e tem mais de 500 alunos ativos entre Arroio do Meio e Lajeado. Há diversos núcleos em Lajeado e Arroio do Meio e todos os núcleos são isentos de mensalidade”, justificou Immich. Ao total, a escolinha possui 225 alunos participando do projeto, divididos em cinco núcleos.

Por daiane