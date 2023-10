Ação e Reação. Com urgência!

Em Outras Palavras

Dia 25 de janeiro se completaram quatro anos da tragédia de Brumadinho que causou a morte de 270 pessoas. O incidente ocorreu quando a barragem da Mina Córrego do Feijão, de propriedade da mineradora Vale, rompeu, espalhando resíduos de minério por toda a bacia do rio Paraopeba. Mais de 1,4 mil dias após o rompimento, a recomendação de não utilização da água do rio Paraopeba para qualquer fim permanece. A pesca também segue proibida em toda a bacia. Tenho curiosidade em saber se os ensinamentos do acidente tiveram alguma utilidade prática.

Muitas gerações cresceram ouvindo relatos sobre a lendária enchente de 1941. Durante 83 anos nada se assemelhava à cheia que assolou o Estado. A partir de setembro de 2023, porém, existe um novo referencial em relação a calamidades da natureza.

É difícil prever se o poder público e a população absorverão os impactos da catástrofe capazes de produzir aprendizados práticos para evitar nos reveses. Ouve-se que ações preventivas exigem recursos vultosos. Por maior que seja o investimento será menor que o prejuízo de centenas de casas destruídas, sem contar as vidas ceifadas que não têm preço.

Espero medidas concretas, mas confesso o ceticismo. A burocracia, a vaidade e a falta de humildade são empecilhos históricos no Brasil. Temos um mundo midiático. Tão logo a desgraça do Vale do Taquari deixe as manchetes o fato sumirá dos noticiários.

Prefeitos e vereadores precisam agir agora, sob pena de assistirem ao desmantelamento dos municípios diante da insensibilidade que se segue à redução da dor. Aliás, usa-se a expressão “agir no calor da dor” para definir a necessidade de mobilização enquanto o “fato doloroso” se mantém na retina da opinião pública.

Pode parecer cruel afirmar que as mortes e a destruição cairão no esquecimento. Mas é que acontecerá quando veículos de jornais e emissoras de rádio e tevê não forem mais vistos por aqui. Estava em São Paulo quando ocorreu o incêndio do edifício Joelma. 187 morreram e houve mais de 300 feridos. Isso foi há 40 anos. Poucos lembram. Houve ampla mobilização por alguns meses, mas novos acidentes ocorreram sem repercussão.

Quem perdeu familiares, amigos ou vizinhos ou tudo que juntou ao longo da vida jamais esquecerá. Com as dolorosas lembranças precisa-se agregar conhecimento e ações práticas. Sem isso, a tragédia será apenas história.

