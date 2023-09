13º aniversário da Feira do Produtor será celebrado em 9 de setembro

Economia

O 13° aniversário da tradicional Feira do Produtor de Arroio do Meio será no sábado, dia 9 de setembro. Conforme explica o engenheiro agrônomo e chefe do escritório da Emeter do município, André Michel Müller, haverá um evento especial na Rua Coberta, local onde ocorre a feira com diversas atrações como expositores que não são feirantes e os que já participam. Serão oferecidos comes e bebes para quem comparecer.

Entre os expositores convidados já estão confirmados o Artesanato, Mel, Cactus, Sabonetes Naturais e a Amam. O evento ocorrerá pela manhã, mas ainda terá o horário confirmado na próxima edição do jornal, assim como a programação completa.

Para Müller a feira do produtor tem uma importância para o município que se baseia em dois pilares. O primeiro é o econômico, pois há dez famílias que vivem do trabalho do processo de comercialização e a produção traz giro de capital “É uma proposta cada vez mais aplaudida pela economia, pelo fato dos produtos não percorrem longas distâncias até chegarem na mesa do consumidor arroio-meense e possuírem um prelo bom abaixo do mercado e agricultor receber o valor acima.” O segundo aspecto é o fato de incentivar os jovens a permanecerem no campo e qualidade para a população. “São produtos com qualidade nutritiva superior por serem ecológicos, orgânicos e coloniais.”

De acordo com Müller, a Emater apoiou desde o começo a ideia da feira que surgiu com a Secretaria de Agricultura em 2010. “Estivemos na organização das primeiras edições e nos reunimos com produtores. Inicialmente, a feira ocorria duas vezes no mês, depois todo sábado. Antes disso, já tínhamos um trabalho com os feirantes em outras formas de comercialização como é o caso dos ecologistas de Forqueta e outros que acabaram entrando no Defensores da Natureza. Ainda auxiliamos na formação de agroindústrias e legalização no município.”

