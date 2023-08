Trem dos Vales transportou 2.400 passageiros no final de semana￼

Coluna do Alício

O final de semana que passou foi marcado na área do turismo regional com a realização dos primeiros passeios na nova temporada do Trem dos Vales. Cerca de 2.400 passageiros foram transportados em quatro viagens entre Muçum e Guaporé consolidando a cada ano um projeto iniciado em 2018, conforme destaca o prefeito de Guaporé, Valdir Fabris. “Tudo iniciou com um contato inicial em Vacaria em 2018 com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) e que a partir de 2019 resultou nos primeiros passeios com cinco mil pessoas e que agora para 2023 projeta transportar 50 mil passageiros.” Entre os participantes esteve o casal Kelvis Araújo Silva e Monique Alabi que vieram de Caxias do Sul para especialmente para registar o passeio de trem e divulgar em sua página @casalduasrodas_RS.“Estamos impressionados com tantas belezas em uma região no interior do Estado. É uma volta no tempo acompanhada de muitas emoções que iremos divulgar para que mais pessoas venham conhecer”, afirmam.

O Trem dos Vales circulará até 17 de dezembro, sempre aos finais de semana e feriados. O passeio tem duração de cerca de 2h30min percorrendo 45 quilômetros da Ferrovia do Trigo com diversos túneis e viadutos como o Mula, Preta, Pesseguinho e V13. As saídas ocorrem às 9h de Guaporé e às 14h30min de Muçum. Informações e passagens podem ser adquiridas em tremdosvales.com.br e no WhatsApp (47) 33079977. A iniciativa é da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), Rumo Logística, Amturvales e prefeituras dos municípios envolvidos.

Por daiane