Sete e Rui Barbosa sofrem derrotas na rodada inaugural do campeonato

O Alto Taquari

A Associação de Ligas do Vale do Taquari – Aslivata, realizou no domingo, dia 6, os jogos da primeira rodada do Campeonato Regional de Futebol da Aslivata – Copa Certel/Sicredi. O certame tem a participação de 16 clubes de 12 municípios, com jogos nas categorias de Titulares e Aspirantes. Na primeira fase as equipes estão divididas em quatro chaves de quatro equipes com jogos todos contra todos dentro da chave com turno e returno, classificando os três primeiros de cada chave para formar um grupo de 12 clubes. Na segunda fase os jogos serão eliminatórios com ida e volta. No caso de dois empates ou uma vitória de cada equipe a vaga será decidida na cobrança de pênaltis. Formado o grupo de seis clubes serão disputadas três partidas eliminatórias pelo mesmo sistema, sendo que o melhor dos eliminados permanece para formar os quatro clubes que disputam a fase semifinal. Na primeira rodada tivemos a disputa de oito partidas em cada categoria. Nestas 16 partidas foram registrados três empa[1]tes. Foram marcados 16 gols na categoria de Titulares e 19 gols na categoria de Aspirantes. Pela categoria de Titulares, o Sete de São Caetano fez sua estreia jogando em seu campo com o Juventude de Guaporé. Ainda com a equipe desfalcada em relação aos atletas que foram inscritos, o Sete foi derrotado pelo placar de 1 x 0, pela qualificada equipe do Juventude que se prepara para retornar ao futebol profissional em 2024. O Rui Barbosa abriu o campeonato jogando em Jacarezinho/Encantado, onde perdeu por 2 x 0 para o Serrano. A rodada foi completada com mais seis partidas reunindo em Taquari, com Taquariense 0 x 1 Brasil; em Daltro Filho/Imigrante, Riograndense 0 x 2 Estudiantes; em Canudos do Vale, Nova Berlim 0 x 3 Fluminense; em Nova Bréscia, Tiradentes 1 x 1 Minuano; em Canabarro/Teutônia, Canabarrense 1 x 1 Juventude de Taquari e em Linha Berlin/ Westfália, Juventude 2 x 1 Ecas de Imigrante.

CATEGORIA DE ASPIRANTES Pela categoria de Aspirantes, o Sete começou somando três pontos com a vitória de 3 x 1 sobre o Juventude. O Rui Barbosa não teve a mesma sorte e perdeu por 2 x 0 para o Serrano. A rodada ainda teve Taquariense 0 x 2 Brasil, Riograndense 1 x 2 Estudiantes, Nova Berlim 0 x 1 Fluminense, Tiradentes 3 x 2 Minuano, Canabarrense 2 x 0 Juventude/Taquari e Juventude Westfália 0 x 0 Ecas.

SEGUNDA RODADA Neste domingo, dia 13, será disputada a 2ª rodada do primeiro turno da primeira fase. Para o futebol de Arroio do Meio a atração fica por conta do clássico entre Rui Barbosa e o Sete de São Caetano. A partida será disputada em Rui Barbosa. Nos demais jogos teremos em Marques de Souza, Brasil x Riograndense; em Conventos, Estudiantes x Taquariense; em Canudos do Vale, Minuano x Nova Berlim; em Mato Leitão, Fluminense x Tiradentes; em Taquari, Juventude x Juventude de Westfália; em Imigrante, Ecas x Canabarrense e em Guaporé, Juventude x Serrano. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 14h e dos Titulares às 16h. Na chave A, jogam Brasil de Marques de Souza, Estudiantes de Conventos, Taquariense de Taquari e Riograndense de Imigrante. Na chave B, Minuano e Nova Berlim de Canudos do Vale, Tiradentes de Nova Bréscia e Fluminense de Mato Leitão. Na chave C, Juventude de Westfália, Juventude de Taquari, Canabarrense de Teutônia e Ecas de Imigrante. Na chave D, Rui Barbosa e Sete de São Caetano de Arroio do Meio, Serrano de Encantado e Juventude de Guaporé.

LANÇAMENTO OFICIAL A Associação de Ligas do Vale do Taquari – Aslivata, realizou no sábado, dia 5, a solenidade de lançamento do campeonato que recebe a denominação de 24ª Copa Certel/ Sicredi. O cerimonial ocorreu na sede da SER São Cristovão, em Lajeado, com a presença da direção da Aslivata, dirigentes de clubes, treinadores, patrocinadores, prefeitos, Associação de Árbitros e a imprensa. Ao meio-dia os convidados foram recepcionados com almoço.

Por daiane