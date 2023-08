Sete e Rui Barbosa fazem clássico em São Caetano neste domingo

O Alto Taquari

O Campeonato Regional de Futebol da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, promovido pela Aslivata, realizou quatro partidas no domingo, dia 20, valendo pela terceira rodada do primeiro turno da primeira fase. Os jogos envolveram as categorias de Aspirantes e Titulares. O Sete de São Caetano, um dos representantes de Arroio do Meio jogou em Jacarezinho/Encantado, onde mediu forças com o Serrano. O Rui Barbosa esteve de folga. Pela categoria de Titulares, o Sete perdeu por 4 x 0 para o Serrano, jogando em Jacarezinho/Encantado. A rodada foi completada em Nova Bréscia, onde jogam Tiradentes 1 x 0 Nova Berlim; em Canudos do Vale, Minuano 1 x 3 Fluminense de Mato Leitão e em Lajeado, Estudiantes 2 x 0 Brasil de Marques de Souza. Pela categoria de Aspirantes, tivemos Serrano 1 x 1 Sete, Tiradentes 3 x 0 Nova Berlim, Minuano 1 x 2 Fluminense Estudiantes 2 x 0 Brasil.

JOGOS PARA DOMINGO Mesmo não tendo encerrado o primeiro turno da primeira fase, domingo, dia 27, inicia o returno com a realização dos jogos da 4ª rodada que apresenta o clássico de Arroio do Meio entre Sete e Rui Barbosa. A partida será disputada no campo do Sete em São Caetano. Pela chave do Sete e Rui Barbosa, jogam por esta rodada em Encantado, Serrano x Juventude de Guaporé. Nos demais jogos da rodada teremos em Daltro Filho, Riograndense x Brasil; em Taquari, Taquariense x Estudiantes; em Canudos do Vale, Nova Berlim x Minuano; em Nova Bréscia, Tiradentes x Fluminense; em Imigrante, Ecas x Juventude de Westfália e em Canabarro, Canabarrense x Juventude de Taquari. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 14h e dos Titulares às 16h

Por daiane