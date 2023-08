Sementes de Milho Troca-Troca Safra são entregues para 360 produtores 

Agricultura

A Secretaria de Agricultura de Arroio do Meio com o apoio das subprefeituras de Arroio Grande, Forqueta e Palmas está realizando desde quarta-feira, dia 02, a entrega das sementes de milho do Programa Troca-Troca Safra nas localidades do município. Estão sendo beneficiados 360 produtores com a entrega de 1.051 sacas.

Nos últimos dois anos, as sementes estão sendo entregues diretamente na casa de quem as encomendou. O secretário de Agricultura, Élcio Roni Lutz acompanhou algumas das entregas, destacando que esse sistema foi pensado no conforto do agricultor, para que possa se dedicar nos afazeres de suas propriedades.

O Programa Troca-Troca de Sementes tem por objetivo disponibilizar sementes de qualidade a baixo custo para o plantio, estimulando o aumento da produtividade, gerando desenvolvimento e qualidade de vida aos agricultores, além de garantir a sustentabilidade do setor.

Por daiane