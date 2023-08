Santo Amaro preserva história de 270 anos

Coluna do Alício

Bem próxima ao Vale do Taquari, e com muita ligação histórica à nossa região quando nos referimos a colonização açoriana, está a Vila histórica de Santo Amaro do Sul. Situada em General Câmara na região carbonífera, teve sua origem no Tratado de Madri em 1750 quando foram fixados os limites entre as terras portuguesas e espanholas no Sul da América. Inicialmente, pertenceu ao município de Taquari. Em 1752 foi construído um forte no lugarejo, às margens do rio Jacuí, para ainda no mesmo ano, em 1º de maio, a vila acolher um grupo de casais vindos dos Açores em Portugal, iniciando a colonização, cujos traços e costumes se mantêm até hoje. Passados mais de duzentos e setenta anos, o lugarejo, habitado por cerca de 500 moradores e que já foi a sede do município, se transformou num atrativo turístico com a preservação de 14 prédios históricos tombados pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A localidade também já serviu de cenário para o longa-metragem “Um certo capitão Rodrigo”.

Com o objetivo de valorizar a memória, cultivar as raízes e construir uma nova história, através de iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo, cultura, esporte e lazer foi implantado o roteiro Caminho Açoriano para apresentar os pontos turísticos, artesanato, gastronomia, danças e outros atrativos que representam a história dos colonizadores portugueses. Num dos casarões históricos funciona a Central de Atendimento ao Turista (CAT) sob responsabilidade da guia de turismo e professora Anajara Maria de Melo da Silva, que recebe e conduz os visitantes pela vila histórica. Entre os prédios preservados estão a imponente igreja católica, a quarta mais antiga do Estado, datada de 1787, o antigo prédio dos Correios e Telégrafos, casarios construídos no século XVIII, o Solar dos Azambuja construído em 1767, prédio Cara de Sola de 1873, hotel que funcionava em 1882 e a estação ferroviária onde os trens chegaram até 1961. Informações para agendamento de visitas pelo WhatsApp (51) 99966.9364 e (51) 3655-1399.

Por daiane