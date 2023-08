Economia

Regulamentação do trânsito de máquinas agrícolas em vias públicas será pauta do Contran

Regulamentação do trânsito de máquinas agrícolas em vias públicas será pauta do Contran

CONTRAN EM SETEMBRO

Atendendo a uma reivindicação dos produtores rurais no país, membros da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) se reuniram, no dia 15, com o ministro dos Transportes, José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, para propor a regulamentação do trânsito de máquinas agrícolas em vias públicas. Renan também é o presidente do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e deve colocar o assunto em pauta no órgão em setembro.

O Coordenador da Comissão de Política Agrícola da FPA, o deputado Alceu Moreira (MDB-RS), defende que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) seja aperfeiçoado de forma responsável e elimine burocracias para os trabalhadores do campo.

“Não há coerência em exigir que um produtor tenha uma autorização para transitar com o seu veículo agrícola, de uma propriedade para a outra, em distâncias mínimas. Em casos de colheitadeira, a máquina é desmontada para caber na prancha do caminhão, absorvendo tempo e custo de quem faz a vida na lavoura”, explica Alceu Moreira.

A atual legislação de trânsito proíbe, em muitos casos, a circulação de maquinários agrícolas em rodovias, obrigando-os a percorrerem longos trajetos secundários ou a dependerem de transporte por carretas especiais para deslocamentos entre propriedades rurais e áreas de cultivo. Essa restrição acaba por impactar negativamente a produtividade e competitividade do setor agrícola.

Dessa forma, a sugestão apresentada pelos membros da FPA ao ministro é para que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publique uma normativa que seja juridicamente correta e que permita que as máquinas agrícolas, em trechos curtos, possam transitar na rodovia, desde que tenham sinalização adequada para evitar acidentes.

“Dificultar o trânsito de máquinas agrícolas em vias públicas pode acarretar o aumento do custo de produção e, consequentemente, o aumento do preço do alimento que chega nas mesas dos brasileiros,” destacou Moreira.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, ouviu as sugestões da FPA e propôs que seja montado um grupo de trabalho para aprovar um texto em conjunto com todos os setores da cadeia produtiva, com a finalidade de garantir o transporte de máquinas agrícolas com segurança.

“Somos a favor do debate para encontrarmos uma saída, principalmente em relação aos pequenos trajetos. Um país agrícola como o Brasil precisa ter o trânsito de máquinas com segurança,” disse o ministro.

Presente à reunião, a deputada Daniela Reinher (PL-SC) ressaltou que cada estado tem uma realidade diferente e, em Santa Catarina, por exemplo, o produtor não tem tranquilidade para abastecer o maquinário e voltar para a propriedade. “Precisamos de respaldo legal, que essa medida seja resolvida de forma administrativa, via o Conselho Nacional de Trânsito para que o produtor continue produzindo e construindo com a economia do país.”

A pauta também foi tratada com o Secretário Nacional de Trânsito (Senatran), Adrualdo Catão.

Atualmente, o Art. 101 do CTB prevê que veículos acima dos limites de peso e dimensões estabelecidas possam circular nas rodovias mediante emissão de autorização especial de trânsito, cuja validade é de até seis meses.

A sugestão apresentada ao Senatran é para que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publique uma nova normativa, exigindo a sinalização adequada para a via, limites de horário e de trajeto a ser percorrido. Também não está descartado o pedido de urgência para a tramitação do Projeto de Lei nº 8841/2017, de autoria do deputado Alceu, que versa diretrizes para o tema.

15 ANOS DE INDEFINIÇÕES NO CONGRESSO NACIONAL

A obrigatoriedade de registro e emplacamento de tratores, colheitadeiras e pulverizadores motorizados que trafeguem fora da propriedade rural é debatida há mais de 15 anos. Está na Resolução 281/2008, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e já foi pauta de longas discussões da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo.

Em setembro de 2022 regulamentou o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas (Renagro), pelo Decreto n.º 11.014/2022 do Governo Federal, dispensando o licenciamento e o emplacamento. Agora. O registro na plataforma é obrigatório apenas para máquinas que transitarem em via pública. Há previsão de registros novos maquinários e implementos como pulverizadores, plantadeiras, roçadeiras, grades e outros.

Para registrar sua máquina agrícola, o produtor precisa ter a nota fiscal ou documento de compra e venda registrado em cartório. O registro é feito diretamente nas concessionárias de máquinas agrícolas de forma gratuita e simplificada.

Por daiane