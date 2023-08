Protestos no Pórtico

Resenha do Solano

A inauguração do pórtico no acesso da cidade de Arroio do Meio ainda não data marcada, assim como a conclusão da obra não tem data prevista. O assunto é tão polêmico que até tem corretor querendo usar algo alusivo ao pórtico em nome de imobiliária. A única certeza, é que ativistas da causa animal estão programando um protesto na inauguração da obra que tem investimento superior a R$ 600 mil.

Protetora independente há 20 anos, Marciane Cristina Rempel, moradora de Bela Vista, destaca que fez inúmeros contatos com a vereadora Alessandra Brod (PP) no decorrer de atual Legislatura, cobrando uma solução para abandonos, maus tratos, censo e um programa de adoção com castração social. Segundo ela, existe amparo em lei federal para o município implementar medidas mais incisivas.

O fato de Lajeado estar implementando uma legislação mais rigorosa e uma política pública em parceria com entidades, teoricamente mais eficiente, preocupa Marciane. Com isso, municípios vizinhos, como Arroio do Meio, podem virar regiões para abandonos de animais. Em sua visão, o ideal é uma legislação regional paritária. “Temos duas vereadoras que se elegeram em decorrência da causa animal. Mas de concreto pouco evoluiu. Além da superlotação de abrigos, os números mudam diariamente e já afetam a saúde pública, com casos de infestação de carrapatos no loteamento Glória, em Bela Vista e na Vila Tiradentes, no bairro Navegantes. As situações não envolvem só cães e gatos, mas também outros animais como cavalos e mau cheiro”.

Marciane defende sansões mais rígidas a tutores que já tem histórico de maus tratos e restrições para adoções. Ela sugere um programa de adoções alinhado com castrações sociais, para garantir menor incidência de reproduções. “Sou protetora de 20 animais, entre gatas e cadelas. Vizinhos se sentiram desconfortáveis e acionaram o Ministério Público. Infelizmente há superlotação nos abrigos de cães e falta de alimentos. Movi um abaixo assinado solicitando a construção de um gatil pela Administração Municipal. Pedi ajuda para castração, mas alegaram que não tinha verba. Vejo que falta vontade política e aversão à causa animal, pois senão iriam derrubar o parecer de jurídico de inconstitucionalidade na Câmara. Deveriam buscar emendas parlamentares para transformar Arroio do Meio num município modelo”.

Na ótica de Marciane, é inadmissível um município de 20 mil habitantes falar de turismo sem cuidar da causa animal. “Logo teremos a rota do carrapato. Ela também cita versículos da bíblia da Mateus: “Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me”, e de Gandhi, “A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados”.

Na atual Legislatura Maria Helena Matte (MDB) apresentou anteprojeto que foi apresentado ao Executivo. Ela e sua colega Alessandra também elaboraram projeto Legislativo que foi retirado da pauta por ser considerado inconstitucional, pelo fato de gerar despesas.

Este assunto voltará a pauta em reunião agendada na Câmara de Vereadores, para o dia 22, às 18h30min, com a presença de representantes da Associação de Proteção Animal de Arroio do Meio (Apaam), Conselho Municipal de Bem Estar Animal (Combea), Conselho de Desenvolvimento Agropecuário (Conar) e poder Executivo.

FUTURO DO ESPAÇO DO ABRIGO DE MENORES – A pedido do vereador Pedro da Silva (MDB) foi agendada para às 18h30min, do dia 21, na Câmara de Vereadores, reunião que vai discutir o futuro do espaço construído para operar como abrigo de menores dentro da Associação de Menores de Arroio do Meio (Amam). Ao logo das últimas décadas o espaço recebeu recursos de todos municípios da Comarca e está fechado por decisão do Ministério Público identificou desafios na padronização do acolhimento, atendimento e prestação de contas, em âmbito geral, envolvendo uma entidade filantrópica.

Entre os convidados estão o secretário da Saúde, Gustavo Kasper. A Presidente da Amam , Juliane Duarte, o ex-presidente, Israel de Borba, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescente (Comdica), Mônica Horn.

No início deste ano o MP propôs um novo formato para abrigo de menores, por meio de um consórcio público intermunicipal buscando um controle mais eficiente da gestão, questões estatutárias e burocráticas, para proporcionar qualidade no atendimento, além de manter os menores mais próximos de suas famílias. Entretanto, não há informações sobre evoluções.

Projeto para construção de nova ponte é apresentado ao secretário-chefe da Casa Civil

O projeto para a construção da nova ponte entre os municípios de Arroio do Meio e Lajeado foi apresentado na segunda-feira, dia 07, para o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos. A reunião realizada em Porto Alegre, contou com a participação dos prefeitos de Arroio do Meio, Danilo Bruxel e Marcelo Caumo, do secretário de Administração, Aurio Scherer, do secretário da Fazenda, Valdecir Crecencio e do engenheiro Isidoro Fornari, além do deputado Dirceu Franciscon, responsável por articular o encontro.

A nova estrutura será construída ao lado da Ponte de Ferro, que faz divisa com o bairro Universitário, em Lajeado, e a Barra do Forqueta, em Arroio do Meio. O projeto, contratado pelos municípios, prevê um investimento de R$ 11,8 milhões para a nova ponte. Para a sua construção, além da elaboração do projeto, as administrações municipais dos dois municípios vão disponibilizar recursos em parceria com o governo estadual.

“Trata-se de mais uma obra histórica que vai desafogar o trânsito e melhorar a mobilidade urbana”, destacou o Scherer, o que foi endossado pelo prefeito Danilo Bruxel, salientando que a Ponte de Ferro será preservada, pois é um patrimônio histórico da comunidade de Arroio do Meio e região.

