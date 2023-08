PL terá reuniões comunitárias em Bela Vista e Palmas

Política

Nesta sexta-feira, o Partido Liberal de Arroio do Meio, realizará seu quarto encontro comunitário. O evento ocorre em Bela Vista no restaurante da Dalva a partir das 19h30. As pautas debatidas serão abertas para o público em geral. Na noite também serão feitas filiações.

Na segunda-feira, os liberais terão encontro no salão evangélico da comunidade Palmas Sul a partir das 20h, para tratar das necessidades e demandas da comunidade, como já foi já feito nos encontros anteriores.

O presidente André Vianini pede para que todos colaborem com sugestões para as suas comunidades. A iniciativa busca promover um bate papo para dar voz às pessoas simples, trabalhadores e contribuintes que sustentam o sistema Judiciário, o Executivo e o Legislativo. “Pessoas que acordam cedo pra trabalhar. O Governo tem que executar e exercer o que a maioria das pessoas quer. Essa receita é simples, mas infelizmente não é o que estamos vendo. O PT quer continuar a aparelhar o sistema, criar narrativas e mentiras. Hoje é comprovado que o PT não conseguiu fazer em 20 anos para as pessoas o que Bolsonaro fez em quatro. Imaginem se a direita, as pessoas que trabalham e se preocupam com o futuro dentro da realidade, estivessem no poder todos esses anos em que o PT ficou, hoje seríamos uma nação de primeiro mundo”.

ENCOTROS DE AGOSTO – No mês de agosto, o PL de Arroio do Meio teve uma série de agendas. No dia 08, uma comitiva liderada pelo presidente André Vianini conversou mais de três horas com o candidato a governador Onyx Lorenzoni no gabinete do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni. Na oportunidade foi debatido o cenário nacional, estadual e municipal. Segundo Viani, o PL está ciente do que está acontecendo, com esperança e a tranquilidade e de que futuramente o povo terá de volta seus verdadeiros representantes.

No dia 04 uma comitiva visitou o deputado federal Ubiratan Antunes Sanderson, presidente da comissão de Constituição e Justiça, onde foram abordados os atos do dia 8 de janeiro. Data em que foram presas pessoas inocentes, mães de família e velinhas com Bíblia debaixo do braço, só se manifestavam contra o desgoverno. “Nos quatro anos de Bolsonaro a direita não fez manifestações com qualquer irregularidade”, destaca Vianini.

Em agosto os Liberais de Arroio do Meio, participaram do encontro regional do PL em Santa Cruz do Sul. Na oportunidade em que Vianini palestrou e falou da importância das eleições municipais para melhorar a vida das pessoas cuidando de todos setores que impactam na economia e bem estar social, através da boa gestão e a necessidade de se orientar as pessoas para as eleições em 2026 pelo bom exemplo.

O PL de Arroio do Meio formalizou demandas aos deputados e aguarda a oficialização de R$ 1000 mil do deputado Marcelo Moraes.

Por daiane