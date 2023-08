Papa Francisco receberá presente de artistas do Vale do Taquari

O Alto Taquari

O Papa Francisco vai receber um presente de um grupo de artistas do Vale do Taquari e também irá abençoar um fragmento da chaga da mão do Cristo Protetor de Encantado. Na última segunda-feira, embarcaram para a Europa os integrantes da diretoria da Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), Vanessa Goldoni e Robison Gonzatti e o pároco de Encantado, Genoir Pieta. Eles terão uma audiência com o papa no Vaticano em 30 de agosto para a benção e também para a entrega das caixas com os seis ‘Giclées’ seriados 01/07 (impressões digitais feitas a partir de fotografias de alta resolução das telas de pintura originais que permanecem com a AACE até o momento de exposição na inauguração do Complexo Turístico do Cristo Protetor). As gravuras seriadas 02/07 estarão com o Acervo do futuro Memorial do Cristo

Uma das artistas que terá a sua obra eternizada nas terras italianas e teve a ideia do presente é Isoldi Roloff de Arroio do Meio. Ela repassou a proposta para a diretoria da AACE que aprovou. Diz que o material vai ser entregue em uma caixa de madeira nobre, com gravação a laser na tampa, estofada em veludo vermelho e bordado os nomes dos artistas em fio dourado metalizado. Também haverá uma descrição do Projeto Cristo Protetor em Telas – Construção nos idiomas português, inglês, italiano e espanhol.

A sua contribuição foi uma pintura que mostra o pôr do sol a beleza da natureza do Vale do Taquari, onde o Monumento Cristo Protetor está numa fase de construção envolto com andaimes, ainda sem o mirante do coração formado. “Sou paisagista e penso que o povo do Vale gostaria de mostrar a força e beleza da natureza ao Brasil e ao mundo”, cita. Para Isoldi, é muito significativo o monumento do Cristo idealizado por Markus Moura que já passa a ser conhecido internacionalmente. “Temos a grande prova e viva da força da população de Encantado e da região inteira. É uma constante transformação, uma percepção da fé, da devoção e que culmina com a gratidão. O Vale do Taquari acordou para o olhar dentro de si, sobre o que somos capazes de realizar, sobre acreditar no próprio potencial.”

Conforme Isoldi, o fato das artes da região é uma forma de valorizar o que é produzido nas terras brasileiras. “Primeiro quero voltar aquele velho ditado popular de que santo de casa não faz milagre. Isso já aconteceu no século passado, 1922, Semana de Arte Moderna, o Movimento Antropofágico, promovido por um grupo de artistas brasileiros. Foi preciso sacudir a sociedade consumidora de arte no Brasil de que deve ser valorizada a arte brasileira e dar um basta aos padrões estéticos europeus.” Ela lembra que algo semelhante que ocorreu no Vale do Sinos, o Movimento Casa Velha em 1977. Um grupo de artistas se reuniu no centro histórico do bairro Hamburgo Velho em Novo Hamburgo e fizeram importantes exposições dos artistas locais. Com a iniciativa, a história mudou e os olhares consumidores de arte e a cultura local, passaram a valorizar os artistas de suas próprias cidades.

Nome dos artistas que confeccionara as obras que serão entregues ao papa

Isoldi Roloff de Arroio do Meio, Gelson Almir Marmitt de Cruzeiro do Sul, Marcos Gomes de Teutônia, Elisandro de Lima Pedroso de Lajeado, Luiza Sartori de Caxias do Sul e Lidronel de Borba de Encantado.

Pessoas que trabalharam na confecção da caixa e conteúdo: Artesão Paulo Locatelli de Garibaldi, a caixa; artesã Dalva Spohr de Arroio do Meio, estofamento de veludo vermelho; empresa Flor de Lis Bordados de Lajeado; nomes dos artistas bordados a fio dourado metalizado. A empresa Copygreen de Lajeado realizou a impressão digital dos ‘Giclées’, a fotografia das obras de arte em telas originais foi de Gustavo Ghisleni da Agência Konce de Encantado e o jornalista cultural da carta de apresentação a Vossa Santidade Papa Francisco foi Liniker Duarte de Arroio do Meio.

