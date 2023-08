O Aniversário

Greicy Weschenfelder

Todo ano é a mesma coisa. Quer dizer, agora o meu ritual é diferente. Acho que isso acontece por causa da maturidade. Acontece que para mim o dia do aniversário era motivo para parar o mundo e, na minha concepção, todos deveriam estar sabendo da data e todos as homenagens possíveis eu deveria ganhar. Que egocentrismo!

Hoje, percebo que é mais um dia normal da jornada da vida e que o abraço que eu receber me transmita com sinceridade e energia boa. Não quero que me felicite por protocolo. Ou me escreva por obrigação. Quero que se lembrem de mim por e com carinho.

O dia da troca de idade deve servir para lembrarmos da gente mesmo, ou seja, um dia dedicado a reflexões, a planejamentos e a recordações. Momento também para agradecer mais um ano e o início de um novo ano. Somos um evento, por que ao nascermos fomos importantes na vida de várias pessoas. E nossa vida é um presente! Comemorar mais um ano de vida é uma dádiva.

A origem da palavra Aniversário vem do latim e é a junção das palavras annus (ano) e vertere (voltar)e significa aquilo que volta todos os anos.

É bem importante que nesse dia possamos tirar uns minutos para nos parabenizarmos por superações, conquistas. Nos vangloriarmos das construções que fizemos e das coisas que aprendemos com os erros. E desejarmos com intensidade um novo ciclo de muita energia boa e muito mais coisas boas. Olhar para o passado com gratidão e olhar para frente com esperança. Dar os parabéns para si mesmo é essencial.

Não sou de exageros no meu aniversário, como disse no início; essa fase egocêntrica passou. Confesso que até me perco na própria idade. Gosto de ler as mensagens a mim atribuídas, mas também como referido, àquelas que tem caráter de escrita pessoal. Nada mecânico. Adoro surpresas; as vindas do coração.

Agradeci, então, no dia 21, a Deus, pela oportunidade de estar mais um aniversário com saúde, com quem amo, ter o meu trabalho, meus amigos.

Por daiane