Maria Eduarda Kremer coleciona 15 títulos de beleza e esbanja simpatia

O Alto Taquari

Aos 12 anos, a arroio-meense Maria Eduarda Roos Kremer chama atenção por onde passa. Os cabelos loiros, olhos azuis e 1,71m lembra o porte das modelos e de concursos de beleza. E é isso que ela tem conquistado nos últimos anos, pois já trouxe para Arroio do Meio 15 títulos.

Entre tantos concursos em que participou e levou a faixa e coroa estão Miss Fashionista, Beleza Verão, Bonequinha de Luxo Brasil, Vice Musa das Estações, Vice Miss Turismo do Rio Grande do Sul, Miss Barbie Rio Grande do Sul, Beleza Latina Brasil e Madrinha dos Municípios do Rio Grande do Sul. O mais recente ela venceu como Rainha do Sul Juvenil no município de Sapucaia do Sul em 29 de julho. Ela estuda na Escola São Caetano e está no 7º ano.

Para ela, a experiência de participar é única. “No momento do concurso eu fico bem nervosa, mas depois que entro na passarela começou a me soltar mais. No entanto, é preciso bastante treino. Marcar presença nos concursos traz para mim muita confiança, novas amizades e criatividade que posso levar para minha vida e meus estudos no dia a dia. Aprendo também a me concentrar mais.” O próximo passo é participar do Rainha Brasil que será no mês de fevereiro em Porto Alegre.

O desejo de participar dos concursos começou quando ela tinha sete anos. O primeiro desfile foi no município de Estrela. No entanto, a chegada da pandemia adiou os planos, mas não impediu que eles acontecessem: desde que os eventos se normalizaram Eduarda retornou para as passarelas para levar sua beleza, simpatia e desenvoltura.

Uma das principais inspirações de Eduarda é a supermodelo gaúcha Gisele Bündchen e a paulista Isabella Menin que venceu o concurso Miss Grand International no ano passado na Indonésia. Para o futuro, ela almeja seguir a carreira na Medicina Veterinária devido ao amor pelos animais. Pretende estar em outros concursos, mas tudo depende da preparação. Nas horas vagas, gosta de assistir séries, de leituras, andar de bicicleta e práticas de exercícios físicos.

“Quero agradecer todos quye votaram em mim para eu receber a faixa de popularidade no último concurso. Que vocês nunca desistam dos seus sonhos e acreditem cada vez mais.”

Orgulho da mãe

A jovem é orgulho da mãe Solange Roos. Ela ajuda no preparo de Eduarda para os concursos ao apresenta-la vídeos de desenvoltura e de passarela. Além disso, também auxilia nos estudos para o primeiro emprego e incentiva para a busca do conhecimento como um todo. “Ela começou agora em março com o curso e vai até julho do ano que vem. Assim já vai sendo preparada para o mercado de trabalho. Eu sempre treino e exijo bastante. É preciso ler e estudar.”

Solange diz que a participação nos concursos trouxe amadurecimento para a filha desde cedo. “Ela tem uma mente muito adulta e preparada e ajuda para algumas coisas. A Duda é a única filha menina, pois tenho ainda dois rapazes. Para mim, é muita alegria poder fazer parte de tudo e estar acompanhando.”

Por daiane