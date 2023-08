Governador será convidado para inauguração de obra histórica

O Alto Taquari

Depois de mais de 50 anos de espera, o sonho do asfalto para a comunidade de Arroio Grande se concretizou. Abaixo de chuva, na última sexta-feira, a equipe da Construtora Giovanella concluiu a colocação da camada asfáltica no trecho de 7,7 quilômetros da ERS-482 entre Arroio do Meio e Capitão.

O prefeito Danilo Bruxel e demais membros da Administração estiveram no local para acompanhar a finalização dos trabalhos. Para Bruxel, a concretização desta obra é um marco histórico, já que os moradores aguardam por essa ligação asfáltica há décadas. “A comunidade de Arroio Grande merece essa conquista. Esse asfalto além de oferecer mais qualidade de vida, também será de extrema importância para o desenvolvimento econômico dos dois municípios e região”.

“MAIS VANTAGENS DO QUE IMAGINÁVAMOS”

O presidente da Comissão Pró-Asfalto, Hugo Schmidt, 76 anos, lembra da primeira reunião feita em 20 de janeiro de 2020. O encontro buscou unir a comunidade já desacreditada e desiludida, mais uma vez em torno do principal sono coletivo: o asfalto. No período eleitoral um pequeno grupo procurou acompanhar as principais aspirações da comunidade e as propostas dos políticos, deixando claro que o movimento era apolítico e principal partido era o asfalto.

Depois de eleita, a atual Administração buscou o diálogo e a comissão deixou claro que queria estar a par de todas as tratativas para trazer informações claras aos moradores. “Em 15 de setembro de 2021, lotamos a Câmara de Vereadores na sessão da aprovação do financiamento, em noite histórica. No primeiro quilômetro de asfalto muitos desafios técnicos, parecia que nada servia para fiscalização. Muitos desdenhavam uma evolução”.

Hugo, que nasceu na comunidade e reside nas imediações do Sport Clube União desde 1989, destaca a postura e palavra dos políticos envolvidos, que é rara nos dias de hoje, especialmente, o deputado Dirceu Franciscon pelas articulações e influência dentro do Governo Estadual. “O asfalto nos trouxe mais vantagens do que imaginávamos. Os caminhões agora fazem menos barulho do que as motos, antes as carrocerias chacoalhavam nos buracos e era comum acordar nas madrugadas. Já se nota que a comunidade reconheceu o a obra e está transformando suas propriedades, imóveis e jardins, e prospectando uma série de investimentos. É sem dúvida a principal obra que vai dividir Arroio Grande em fases distintas: antes e depois do asfalto”.

A intenção do grupo é trazer o governador e secretários de Estado para inauguração num sábado de manhã com grande festividade. A data limite é outubro. Até lá a sinalização deve estar concluída. A tendência é de que o trecho de Capitão, só seja concluído em 2024, pois resta a construção de uma ponte e denotações mais específicas numa encosta, para desmoronamentos. “O governador poderá aproveitar a ocasião para também, inaugurar o asfalto entre Nova Bréscia e Coqueiro Baixo”.

Schmidt apenas lamenta o racha político que dividiu uma comunidade que sempre esteve unida.

“UMA DAS MAIORES HONRAS DA MINHA VIDA”

O funcionário público aposentado Romano Kunzler, 61 anos e vereador entre 2005 e 2012, recordou que a comunidade aguardava a obra desde o anuncio da BR-386, que tinha perspectivas de traçados pelo Vale do Arroio Grande. Depois disso, o prefeito Arnesto Dalpian tinha recursos, mas a comunidade não se mobilizou e o Distrito de Forqueta e a localidade de Rui Barbosa foram contemplados. Na sequência a base da obra foi iniciada no Governo Antônio Britto, mas não teve continuidade no governo de Olívio Dutra. A empresa da licitação entrou em recuperação judicial e como não havia segunda colocada, havia dificuldades de retomadas, até o fim do contrato em 2017. O governo de Klaus Schnack começou a pavimentar 1km de asfalto por ano mas a comunidade queria a totalidade.

Foram inúmeras reuniões, audiências públicas, consultas populares aqui na região, em Porto Alegre e até em Brasília. Reportagens e mais reportagens. Com o Distrito, conquistamos telecomunicações, redes de abastecimento de água, mas faltava o asfalto. Fiz questão de não me envolver na comissão durante o período eleitoral. Não deixamos de batalhar. A Câmara de Vereadores nunca esteve tão lotada como na aprovação do financiamento. Perdi amigos e companheiros porque adotei o partido do asfalto. Me chamaram de tudo e mais um pouco. Mas continuei acreditando e lutando por uma das maiores honras que minha vida. Agora posso sentar na sombra e assistir os veículos transitarem com tranquilidade e sem barro e poeira para trazer incômodos aos moradores.

Legenda: A obra foi viabilizada por meio de convênio assinado entre o Daer e o município de Arroio do Meio, em outubro de 2021. Município investiu mais de R$ 10 milhões e Estado R$ 3,5 milhões.

Por daiane