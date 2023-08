O Alto Taquari

Filhas se espelham no canto do pai

O bovinocultor Eduardo Ames, 42 anos, de Alto Palmas, Capitão, se dedica ao canto coral desde a infância. O aprimoramento do dom foi oportunizado no convívio familiar, com sua mãe, Emilda (in memoriam) que cantava na igreja da comunidade. Os dois foram fundadores do Coral Municipal de Capitão, em 2000 e tiveram envolvimento direto na estruturação. Dona Imelida foi a primeira presidente e Eduardo presidiu a entidade em três oportunidades. A última foi durante a suspensão das atividades em decorrência da pandemia.

Com o canto coral, Eduardo, que desempenha o baixo, teve a oportunidade de se apresentar em grandes festivais, inclusive no exterior. Talento que chamou atenção do Coral Municipal de Arroio do Meio (Comam), que iniciou a reestruturação em agosto de 2021. Em vista de já estar comprometido com o Comam e outras agendas no meio da semana, Eduardo, não conseguiu reintegrar o grupo de cantores em Capitão, cujo coral retomou as atividades recentemente.

A rotina com ensaios, espetáculos e música no ambiente familiar fez as filhas Ana Clara, 12 anos, e Isadora, 10 anos, a se aproximarem naturalmente de partituras e práticas de canto. Ana Clara, já acompanhava o pai no Coral de Capitão. Agora é a vez da caçula Isadora, que está tendo oportunidade de ser soprano no Comam. “Isadora sempre esteve inserida nesse ambiente. Como ela estuda de tarde e não precisa acordar cedo pela manhã como sua irmã mais velha, levei ela junto num ensaio de quintas a noite em Arroio do Meio para me fazer companhia. Quando vi, ela estava cantarolando o repertório em casa. Levei ela para fazer um teste com o maestro Martin Altevogt, e surpreendeu cantando muito bem”, fala o pai orgulhoso.

Para Eduardo que é técnico agrícola, bacharel em Administração com habilitação em negócios agroindustriais, e casado com Liege Beatriz Jachetti, incentivar os filhos a desenvolverem atividades saudáveis, como a música e arte, é algo primordial em meio novos tempos, onde os jovens estão suscetíveis a uma infinidade de alternativas não tão saudáveis. “Quando a gente se torna pai, vira uma chave na vida em que queremos ver os filhos se espelhando na gente. Uma dupla realização e satisfação que basta”.

Neste sábado, dia 12, Eduardo e Isadora estarão no palco do 40º Festival de Coros do Comam, que ocorre na igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a partir das 19h15. Evento terá a participação dos corais municipais de Serafina Correa e Roca Sales, e corais Em’Cantos de Coqueiros do Sul e Vida e Canto de Encantado.

