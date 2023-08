Expoagas 2023 deve movimentar R$ 640 milhões em negócios

Economia

A 40ª Convenção Gaúcha de Supermercados chega ao seu quadriênio com a expectativa de movimentar R$ 640 milhões em transações entre visitantes e expositores e consolidando o setor de supermercados como um centro de oportunidades para outros ramos do comércio, produtores rurais, indústria, transportadores e consumidores. Promovidos pela Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), a feira e o ciclo de palestras ocorrem de 22 a 24 de agosto, no Centro de Eventos Fiergs e devem reunir cerca de 55 mil pessoas, representando cerca de 7,2 mil empresas diferentes de todo o Brasil e de pelo menos outros 11 países. Na programação, que contempla profissionais da gestão e operação de empresas de diversos segmentos, estão previstas palestras de nomes como o empresário Geraldo Rufino, sucesso nas redes sociais por sua história de vida; o publicitário e conferencista Walter Longo; e o jornalista e escritor Marcos Piangers, autor do bestseller “O papai é pop”.

A feira de negócios reunirá 483 expositores de produtos, equipamentos e serviços para o varejo, oportunizando networking, novas parcerias e negociações aos participantes. Disposta a consolidar a mostra como um evento de negócios, a AGAS mais uma vez sorteará quatro notebooks e um automóvel Fiat Strada entre os visitantes que efetuarem compras junto aos estandes – a cada R$ 1 mil os compradores receberão um cupom para concorrer. “Nosso objetivo é que a feira seja um espelho dos supermercados, que são um centro de oportunidades para diferentes setores. Desde o ambulante de rua, que adquire rapaduras para revender e garantir seu sustento, até as grandes multinacionais que fornecem para o setor, entendemos que a importância do setor para a economia deve ser replicada na Expoagas”, projeta o presidente da Associação, Antônio Cesa Longo.

O evento terá mais uma vez a maioria de gaúchos entre as empresas expositoras – 64% do total –, o que também reflete uma preocupação da AGAS em impulsionar os fornecedores locais. Entre os estandes, 17% estão expondo pela primeira vez e estreiam no evento em 2023. “Há muitos anos temos reivindicado à Fiergs a ampliação do Centro de Eventos, já que comercializamos quase 90% da feira com um ano de antecedência e precisamos dar mais oportunidades a novos fornecedores. É um papel histórico dos supermercados abrir as portas para novas empresas e o setor vem apostando muito nisso. Em momentos de crises emblemáticas, como greves de caminhoneiros e a pandemia, os pequenos fornecedores locais foram fundamentais para que a população se mantivesse abastecida”, sublinha o dirigente. Ainda segundo Longo, algumas empresas que iniciaram com pequenos estandes na Expoagas anos atrás hoje se consolidaram e são líderes de mercado. “A indústria gaúcha é modelo em muitos segmentos e a nossa feira sempre foi uma vitrine para esta excelência. Nossos esforços agora são para oportunizar esta mesma vitrine a pequenos produtores da agroindústria familiar e a prestadores de serviços”, comenta Longo, frisando que o evento terá 88 balcões para pequenas empresas participarem da exposição. Tradicionalmente, a feira é o momento escolhido por fornecedores para o lançamento de produtos e novidades – neste ano, a expectativa é de que pelo menos 700 novos itens sejam apresentadores pelos expositores.

O VAREJO DO BRASIL NA FEIRA GAÚCHA – No ano passado, representantes de 11 países do mundo estiveram na Expoagas para participarem do ciclo de palestras e da feira de negócios, número que deverá se repetir em 2023. Neste ano, além destes visitantes estrangeiros, a AGAS deverá receber varejistas de todos os 27 estados brasileiros, em participação que será impulsionada por duas ações. A primeira delas é a realização da assembleia geral da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) no primeiro dia do evento, em 22 de agosto. Para isso, a AGAS convidou os presidentes de todas as Associações Estaduais de Supermercados do País para um fim de semana em Gramado, antecedendo o evento. “Além destes dirigentes do varejo, convidamos as 50 maiores empresas supermercadistas do País para que visitem a Expoagas 2023 e conheçam a pujança da indústria gaúcha”, afirma Longo. Mas a ação mais inovadora deste ano ficará a cargo do núcleo jovem da entidade, que promoverá o I Encontro Nacional de Jovens Supermercadistas em paralelo à feira, congregando dezenas de lideranças de todo o País em programação que contemplará visitas a empresas gaúchas, passeios turísticos em Bento Gonçalves e um happy hour na Ilha do União, em Porto Alegre, além da participação na Expoagas 2023. “Hoje, o AGAS Jovem é modelo para todo o País. Temos 275 membros ativos, todos sucessores de supermercados de 16 a 42 anos, que buscam neste núcleo aprendizado e integração. O convite aos jovens de outros estados busca fomentar a criação de departamentos jovens nas demais associações e oportunizar aos supermercadistas de todo o País que conheçam os expositores gaúchos, valorizando o que temos aqui”, antecipa a presidente do AGAS Jovem, Roberta Barreto.

Outra atração e novidade desta edição é a área vip do evento, alocada no Salão de Convenções da Fiergs, que terá acesso exclusivo a palestrantes, patrocinadores, autoridades e membros da imprensa, e foi projetada para momentos de descanso e integração de convidados.

INGRESSOS – Consolidada como uma feira essencialmente de negócios, a Expoagas 2023 tem inscrições abertas no site www.agas.com.br com dois valores: varejistas de todos os setores (supermercados, bares, restaurantes, padarias, hotéis, açougues, atacados, petshops, farmácias, hospitais, lojas de bazar e R$ 1,99 e lojas de conveniência) pagam R$ 30,00; enquanto os demais setores e visitantes em geral pagam R$ 100,00 para os três dias de programações. “Mais uma vez estamos tratando com igualdade supermercados, farmácias, bares, hotéis, restaurantes e outros ramos compradores, já que queremos dar as mesmas oportunidades a todos os setores. O supermercado é o único polo da economia que tem membros de todos os outros segmentos como clientes, demonstrando sua essencialidade e presença na vida de 100% das pessoas. Por isso, nunca fazemos reivindicações ao Governo que beneficiem somente nosso setor. Se os supermercados crescerem sozinhos, não será um crescimento sustentável”, lembra o presidente da AGAS.

Dália lança nova linha de frangos

A Cooperativa Dália Alimentos faz a sua oitava participação consecutiva. O catálogo de produtos fica por conta da nova linha de frangos resfriado e temperado. O estande ainda contará com toda a linha de lácteos, como o Leite Dália UHT Integral, zero lactose, desnatado, semidesnatado e na linha Sabor da Fazenda e ainda, os recém premiados queijos Dália: colonial, muçarela, provolone, prato e coalho. Também estarão expstos os pratos prontos e congelados da linha Gourmet.

Os cortes de frango resfriado chegaram ao mercado no mês de julho e estão disponíveis em duas embalagens, a bandeja de 700g e o institucional de 5kg. Já os temperados, pretende-se disponibilizá-los aos mercados no futuro.

