ERS-482 segue interditada por tempo indeterminado

O Alto Taquari

Desde o último dia 10 de agosto, o trecho não asfaltado de 840 metros da ERS-482, do Dallas Country Club sentido Arroio do Meio, está temporariamente fechado para a realização de trabalhos de escavação visando à instalação do sistema de drenagem.

Durante esse período, a passagem de veículos não será permitida. A reabertura ocorrerá assim que os serviços forem concluídos, sem data definida no momento. Como não há desvio, as rotas alternativas são por linha São Jacó, Bicudo, Marinheira e Linha Argola.

De acordo com o engenheiro Aldir de Bonna, foi necessário a inclusão de três travessias que não constavam na planilha do projeto do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). As obras estão sendo arcadas pelo município de Capitão e serão ressarcidas pelo Daer após a conclusão do asfaltamento.

De Bonna observa que a primeira travessia já está concluída. As demais demandam da retirada de pedras e rompimento de rochas. Será necessária a abertura de berços, concretagem e colocação de canos, dentro das normas do Daer. A perspectiva é de que o trânsito seja liberado na próxima semana, mediante a melhorias no clima.

A ponte situada da localidade da Cascata também terá alterações em termos de raio de curva e aterro. Os custos adicionais para execução da travessia e nova ponte devem de aproximar de R$ 1 milhão. A conclusão não tem data prevista.

Uma preocupação de Aldir é quanto a sinalização da via, cuja velocidade máxima permitida é de 60 km/h, sendo muitos trechos com 40 km/h. “Em decorrência da alta velocidade, muitos condutores, invadem a pista contrária. Será necessária a implantações de tachões”.

