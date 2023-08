Emater apresenta sistema de acompanhamento de serviços ao Executivo

Agricultura

O prefeito Danilo Bruxel e o secretário da Agricultura, Élcio Roni Lutz estiveram reunidos na última sexta-feira, dia 11, com o chefe do escritório da Emater local, André Michel Müller e com o supervisor regional, Álvaro Mallmann. Na ocasião foi apresentado o novo sistema, por meio do qual a Administração poderá acompanhar os serviços prestados pela Emater, nos mais diversos setores.

Por meio de um login e senha, a Administração terá acesso a todas as informações previstas no contrato entre Município e Emater. Conforme Mallmann, a ferramenta tem o intuito de oferecer melhorias nos processos de prestação de serviços, assim como verificar a situação financeira e jurídica da Emater em relação ao município.

Mallmann e Muller destacam que o sistema é uma ferramenta interessante de gestão, pois mostra transparência em relação aos serviços prestados. De abril de 2022 a 31 de março de 2023, foram atendidas 524 famílias integrantes do público beneficiário com serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social. Conforme dados da secretaria da Agricultura, o município conta com mais de 2.200 produtores com talão de produtor e cerca de 800 famílias que trabalham na agricultura.

Por daiane