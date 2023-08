Política

Eleita executiva do MDB Mulher em Arroio do Meio

Na segunda-feira, dia 7 de agosto, foi eleita por aclamação a Executiva do MDB Mulher de Arroio do Meio, que tem como presidente Lisete Berwanger. Num clima além da convenção, agregou diálogos e reflexões sobre política e os rumos e papel da mulher, reuniram-se filiadas e simpatizantes no Restaurante Sul Minas, no bairro Bela Vista. As conversas têm ocorrido já algum tempo e cada vez agregado mais líderes. As ideias são lançar e executar causas sociais. Na noite foram feitas novas filiações.

Por daiane