“Domingo todos os caminhos levam à Arena Alviazul”

O Clube Esportivo Lajeadense convoca o torcedor a comparecer na Arena Alviazul para apoiar o time rumo à Série A do Campeonato Gaúcho. “Vem para Arena, torcedor. Domingo é decisão!” O Lajeadense está há dois passos do seu objetivo principal na temporada: o acesso à elite do Campeonato Gaúcho. Para isso, precisa superar o Santa Cruz na semifinal da Divisão de Acesso, que começa a ser disputada neste domingo, dia 6, às 15h, na Arena Alviazul. O clube conta com o apoio da torcida azul e branca de toda a região.

BILHETERIA – Ingressos para o confronto podem ser adquiridos antecipadamente na DMF Esportes (Centro e Shopping), no Cascão Esportes e no Mercado do João (Nações), em Lajeado. Valores: Geral – R$ 20; Arquibancada – R$ 40; Cadeira – R$ 60. Na hora, o ingresso para o setor Geral é R$ 20, para Arquibancada é R$ 40 e para Cadeira é R$ 60. Estudantes e idosos com documento pagam meio ingresso somente no setor Arquibancada. Crianças até 12 anos não pagam no setor Arquibancada. Sócios em dia não pagam ingresso.

