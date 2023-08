Doenças respiratórias lideram casos nas UBS’s

O Alto Taquari

O Dia Nacional da Saúde é celebrado em 5 de agosto. Uma data que destaca a necessidade da prevenção de doenças e de cultivar hábitos saudáveis. No entanto, mesmo com cuidados, problemas de saúde muitas vezes ocorrem nas pessoas de diversas faixas. Em Arroio do Meio, segundo o secretário da Saúde, Gustavo Kasper, as doenças que aparecem com frequência nos atendimentos médicos da unidade básica são do aparelho respiratório, como gripes, resfriados, infecções, alergias, entre outros.

Kasper explica que a sazonalidade (mudança no clima e umidade), circulação de diferentes vírus como o H1N1 e coronavírus, contribuem para a situação na comunidade. A partir do diagnóstico da consulta, o paciente é encaminhado ao especialista de média e alta complexidade que fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS) quando necessário.

A hipertensão também pode ser citada como um dos problemas que aparecem com frequência por estar vinculada à vários motivos. Ele lembra ainda que a pandemia contribuiu para os casos, pelo fato das pessoas se movimentarem menos ao trabalharem em casa, maior consumo de bebida alcóolica e o stress causado pelo momento difícil que o mundo viveu. “As pessoas sempre precisam buscar o equilíbrio entre corpo e mente.”

Sobre a prevenção tão celebrada pela data, em Arroio do Meio é trabalhada em escolas por meio de um programa municipal que repassa informações sobre os cuidados básicos na saúde. “Temos atuado muito para evitar que as pessoas tenham enfermidades graves. Esse é o nosso maior compromisso. As pessoas também devem ter bons hábitos como a prática de exercícios físicos. Aqui temos espaços e academias públicas para isso em conjunto com alimentação balanceada.”

Como forma de auxiliar a população aos cuidados, a prefeitura ampliou o acesso para as unidades básicas. Hoje, na UBS Centro tem cinco clínicos-gerais pela manhã, quatro de tarde e no período vespertino até as 20h. No bairro Navegantes, há duas fixas e mais uma que atende na semana.

Além disso, o Poder Público proporciona atendimentos de nutricionistas por meio de uma parceria com a Univates que possibilita mais de mil consultas anuais para os arroio-meenses. Também há atendimento diário com pediatra na Unidade Central e disponibilidade de atendimento da Endocrinologia, Odontologia, entre outros.

Por daiane