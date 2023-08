Docile apresenta seu primeiro quiosque

Economia

A Docile, referência no segmento de doces e guloseimas, inaugurou nesta quarta-feira, 2 de agosto, uma nova operação da marca, no formato de quiosque. O local escolhido para a estreia desse modelo é o Shopping Lajeado, localizado na cidade onde a empresa nasceu, no Rio Grande do Sul. O novo espaço tem como objetivo reforçar a estratégia da empresa de conhecimento da marca, estar ainda mais próximo do público e apresentar produtos exclusivos.

O conceito do espaço, que fica na entrada principal do Shopping, segue as curvas do logotipo da Docile, com tom moderno, colorido e atrativo, o que reforça a identidade característica que expande a exposição da marca entre os frequentadores do shopping. “Esse é mais um passo relevante para a Docile ampliar o conhecimento do público em relação aos nossos produtos, garantindo sempre a excelência e a qualidade do que apresentamos. É um projeto que nasce após alguns anos de estudo e pesquisa. Tudo para que o consumidor tenha a melhor experiência possível nesse novo formato”, reforça o sócio-diretor da Docile, Ricardo Heineck.

A dinâmica do quiosque convida as pessoas a conhecerem novos doces ou optarem por um de sua preferência. Quem passar pelo local, poderá escolher pela compra à granel, na qual as guloseimas podem ser vistas em gôndolas de acrílicos, ou embalagens e kits prontos.

Produtos exclusivos

Um dos diferenciais do quiosque é a venda de doces e guloseimas exclusivas, vendidas, até então, apenas para o exterior e que agora podem ser encontrados no Brasil. São produtos como Gummy Bands, Candy Cane e Canudinhos Jumbo.

Além disso, o quiosque contará com os clássicos itens da marca como as linhas de Marshmallows tradicionais e recheados, Balas de Gelatinas e Gomas, Canudinhos de diversos sabores, Pastilhas, além de opções veganas.

