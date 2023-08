Comissão define últimos detalhes da Feira Agrícola de Forqueta

Economia

Parte dos integrantes da comissão organizadora da 4ª Feira da Agricultura Familiar, Turismo e Artesanato estiveram reunidos nesta terça-feira, dia 1º, para definir os últimos detalhes da feira que será realizada de 23 a 25 de novembro, no distrito de Forqueta. O evento integrará as festividades de 89 anos de emancipação do município de Arroio do Meio.

A feira contará com palestras técnicas organizadas pela Emater, homenagem aos ex e atuais conselheiros do Conselho Arroio-Meense de Desenvolvimento Rural (Conar), entrega dos destaques do setor da agricultura do ano de 2022, 1ª Gincana Rural e apresentações teatrais. Uma delas é a peça “Thiltapes – A Caçada Final na noite da sexta-feira, dia 24, além de uma apresentação direcionada aos alunos dos 4º, 5º e 6º anos do Ensino Fundamental. Todas as atrações são gratuitas.

A programação conta com o apoio da Administração Municipal através das secretarias municipais de Agricultura, Saúde, Educação, Cultura, Desporto e Turismo, Sociedade Esportiva Forquetense, CONAR, STR e EMATER/RS- ASCAR.

Agroindústria familiar

Com a maioria dos espaços externos vendidos, a comissão organizadora abre a partir de agora as inscrições para participação de agroindústrias do município no pavilhão da agroindústria familiar. As inscrições podem ser feitas até o final de agosto na secretaria de Agricultura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3716-1166, ramal 335.

Por daiane