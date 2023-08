Codemam promove concurso que definirá animal silvestre símbolo do Morro Gaúcho

O Alto Taquari

O Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Arroio do Meio (Codeman) promove um concurso para a comunidade escolher qual animal silvestre vai ser o símbolo do local para a realização da campanha que preservará a fauna. Com o título ‘Qual o Bicho que tem a cara do Morro Gaúcho?’ a votação encerra em 31 de agosto. Conforme a presidente do Codemam, a bióloga Patrícia Aguiar, a comunidade está convidada a participar. O link estará disponível no perfil do Conselho no Instagram, tanto na bio quanto nas postagens de feed e story, nos grupos de WhatsApp das entidades participantes do Codemam e também será disponibilizado para as escolas para que os alunos votem.

Patrícia explica que não foi possível colocar todas as espécies, pois há uma diversidade no morro. Como não existe tantos estudos com répteis e anfíbios do local, foi definido que estarão na votação 13 mamíferos e sete aves, pois há pesquisas acadêmicas nessa área em maior quantidade no município e região. “Convido a nossa comunidade a votar, pois sabemos que as pessoas têm um carinho especial pelo Morro Gaúcho. Vamos conseguir fazer um projeto bem legal com a colocação das placas e trabalhos com as escolas. Já estamos organizando o layout.”

A CAMPANHA

No mês de julho, o Codemam apresentou a campanha que será feita no Morro Gaúcho na reunião do grupo ‘Conversando Sobre Turismo’. O objetivo é conscientizar e promover a sensibilização para a comunidade sobre a necessidade da preservação da fauna que vive no local. Conforme explicou Patrícia, o grupo irá estimular a consciência ambiental coletiva por meio da colocação de placas na antiga pedreira e no acesso ao Morro São José na ERS-130. O material irá conter imagens, nomes científicos, populares e demais informações sobre as espécies. “O projeto vai contar com apoiadores como empresas, entidades e departamento do meio ambiente. Ainda teremos uma parceria com a Educação para trabalhar o tema nas escolas e realizar visitas com os alunos. Será criada também uma cartilha informativa”, disse na reunião.

Patrícia ressaltou que será feito orçamento com fornecedores da região e o financiamento do projeto será por meio do Fundo do Meio Ambiente de Arroio do Meio. Os valores vêm de multas e taxas ambientais. A previsão é lançar a campanha em 22 de setembro quando é celebrado o Dia de Defesa da Fauna.

